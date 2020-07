Diario Judío México - Este sábado se cumplen 26 años del atentado a la sede de la AMIA, que tuvo lugar el 18 de julio de 1994 con un coche bomba que explotó frente al edificio de la calle Pasteur, en Capital Federal.

Todos los años, en esta fecha, se realiza un acto en las puertas del lugar para recordar a las 85 personas que fallecieron y a los más de 300 heridos, pero durante estos días se realizarán una serie de actividades virtuales, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“El contexto cambió y la recordación tendrá este año características diferentes a los actos que hemos realizado en todo este tiempo. Lo que no se modifica es la fuerza en el reclamo de justicia”, aseguró Ariel Eichbaum, presidente de la AMIA.

Agenda de actividades

• Entrevista

El presidente Alberto Fernández será entrevistado este jueves por Dina Siegel Vann, directora del Comité Judío Estadounidense. Será transmitida desde las 13 por FMI JAI y sus redes sociales.

Siegel Vann es la directora del instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos e integra el Comité Judío Estadounidense (American Jewish Comitee). El Comité anunció la entrevista como “una conversación histórica con el presidente de Argentina, Alberto Fernández, para homenajear a las 85 víctimas del ataque a la AMIA y alzar nuestras voces colectivas contra el terrorismo y el antisemitismo en todas sus formas”.

Para este organismo, el atentado a la AMIA fue “el ataque antisemita más mortal desde el Holocausto” y remarcó en una nota publicada en su página web que “aún debe hacerse justicia”. “Fernández está fortaleciendo lazos con los Estados Unidos, Israel y con la comunidad judía en la Argentina y alrededor del mundo”, destacaron.

• Acto central

La Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA) realizará su tradicional acto este viernes 17 de julio de forma virtual, con la consigna “Que la Justicia no se lave las manos. Este año el acto es virtual, pero el reclamo es tan real como siempre”.

El acto comenzará, como siempre, a las 9:53, en recuerdo de la hora exacta en que inició el ataque terrorista, pero dado que este año el 18 de julio es sábado, tendrá lugar un día antes para cumplir con el Shabat, el día sagrado de descanso para la religión judía. Es organizado de manera conjunta por la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas

La actividad se podrá ver en vivo a través de YouTube y desde Facebook, en las cuentas de AMIAonline, y buscará la participación de la gente: todos los ciudadanos que se quieran sumar puedan decir presente desde las plataformas digitales.

Desde la virtualidad, la mutual judía replicará la modalidad que implementan todos los años, con testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales, más el mensaje de su presidente.

Por eso, además, buscan recrear el momento en que la gente levanta en la calle Pasteur las pancartas con la cara y el nombre de quienes perdieron la vida en el atentado.

¿Cómo participar? Hay que ingresar al sitio amiamemoria.org/serparte, donde los interesados serán guiados paso a paso para tomarse una foto e integrarse al homenaje. También se creó un filtro para participar desde Instagram, que tiene la frase “Justicia y Memoria”. Para que llegue a la organización, al subir la foto en modo público, deberán mencionar la cuenta institucional @ AMIAonline.

• Homenaje virtual

La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, hará su propio acto de conmemoración el sábado 18 de julio, desde las 19. Se podrá seguir a través de la página de Facebook de la organización.

Bajo el hashtag “#26añosdeimpunidad”, Memoria Activa también publicó en Twitter un video en el que asegura que “en el mundo todo se mueve, salvo la causa AMIA, y no hay justicia a pesar de que hubo encubrimiento demostrado”.

• Muestra de arte

El espacio cultural de la AMIA presenta una exposición de arte virtual con 85 acuarelas creadas por el artista cordobés Marcos Acosta, en representación de cada una de las personas fallecidas a causa del atentado.

Se trata de la muestra digital “Re Memoria-Retratos de vida”, desarrollada a partir de imágenes de archivo y fotografías que las familias de las víctimas eligieron especialmente para la creación de las obras.

Cada uno de los 85 retratos de la exposición se pueden recorrer en la página web de la AMIA como si fuera una galería de arte de verdad, en el link https://rememoria.amiamemoria.org/.

Por otra parte, desde este espacio cultural de la AMIA también se hicieron intervenciones de arte urbano en la calle, con la participación de dos referentes en distintas técnicas: Tano Verón y el colectivo Bs. As Stencil.

“Queda terminantemente prohibido olvidar” o “Yo recuerdo. Tú recuerdas. Ella recuerda. Nosotros exigimos justicia” son algunas de las frases contundentes que se pueden leer en la serie de afiches desarrollada por Tano Verón. Por su parte, Bs. As. Stencil trabajó imágenes de puños y dedos con consignas precisas sobre memoria en la técnica del stencil.

Música para no olvidar

Bajo la convocatoria de la AMIA para rendir homenaje a las víctimas, el cantante de la banda “Conociendo Rusia”, Mateo Sujatovich, compuso la canción “No se borra”.

La pieza musical cuenta con la colaboración de la artista Zoe Gotusso y la participación especial de León Gieco. “Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Me lo contaron para no olvidar”, dice la canción, que cuenta con un emotivo video musical.

Un video contra el odio

El actor Ricardo Darín grabó un video llamado “Detengamos el odio”, en el que reproduce el monólogo de la emblemática película “El gran dictador”, de Charles Chaplin, estrenada en Estados Unidos en 1940.

Estrenada hace ochenta años, casi en coincidencia con la invasión alemana a Polonia, la película “El gran dictador” denunció los peligros de los regímenes fascistas en ascenso, por entonces, en Europa, y la amenaza de destrucción y horror que conllevan.

El video finaliza con una consigna que llama a la reflexión y a la acción: “No alimentemos el odio, detengámoslo con verdad, memoria y justicia”.