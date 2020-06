Diario Judío México - El ADN antiguo decodificado extraído de los pergaminos del Mar Muerto permite una visión rara e imprevista en el mundo del judaísmo del Segundo Templo

The ground-breaking findings, spearheaded by researchers at Tel Aviv University, in collaboration with Uppsala Universityand the Israel Antiquities Authority, will be published as the cover-story in the journal Cell.

Las relaciones genéticas de diferentes fragmentos de Rollos del Mar Muerto revelan que los Pergaminos reflejan el amplio ambiente cultural del Judaísmo del Segundo Templo, no sólo el mundo espiritual de la secta extremista y aislada de Qumran.

Los resultados indican que hace 2.000 años, la sociedad judía estaba abierta a la circulación paralela de diversas versiones de libros de las Escrituras. Los hallazgos respaldan la noción de que para los contemporáneos, los aspectos más importantes del texto bíblico eran su contenido y significado, no su redacción y ortografía precisas.

El rastreo genético (“huellas dactilares”) de las ovejas divergentes de las que se hicieron los pergaminos hechos por la piel ofrece una nueva visión del misticismo judío antiguo y su difusión.

Un equipo interdisciplinario de la Universidad de Tel Aviv,dirigido por el Prof. Oded Rechavi de la Facultad de Ciencias dela Vida George S. Wise de TAU, Prof. Noam Mizrahi del Departamento de Estudios TAU Bíblicos de TAU, en colaboración con el Prof. Mattias Jakobsson, de la Universidad de Uppsala en Suecia, la Autoridad de Antiguedades de Israel, Pnina Shor y Beatriz Riestra, la Profesora Dorothee Huchon-Pupko de la Facultad de Ciencias dela Vida George S. Wise de TAUy el Prof. Christopher E. Mason de Weill Cornell Medicine, ha decodificado con éxito ADN antiguo extraído de las pieles de animales en las que se escribieron los Pergaminos del Mar Muerto. Al caracterizar las relaciones genéticas entre diferentes fragmentos de pergaminos, los investigadores fueron capaces de discernir importantes conexiones históricas.

La investigación, llevada a cabo a lo largo de siete años, se publica como portada en la revista Cell,y arroja nueva luz sobre los Rollos del Mar Muerto.

“Hay muchos fragmentos de pergaminos que no sabemos cómo conectar, y si conectamos piezas equivocadas juntas puede cambiar dramáticamente la interpretación de cualquier pergamino. Suponiendo que los fragmentos que están hechos de la misma oveja pertenecen al mismo pergamino”, explica el profesor Rechavi, “es como juntar partes de un rompecabezas”.

Los Rollos del Mar Muerto se refiere a unos 25.000 fragmentos de cuero y papiro descubiertos ya en 1947, principalmente en las cuevas de Qumran, pero también en otros sitios ubicados en el desierto de Judea.

Entre otras cosas, los Pergaminos contienen las copias más antiguas de textos bíblicos. Desde su descubrimiento, los eruditos se han enfrentado al impresionante desafío de clasificar los fragmentos y unirlos en los restos de unos 1.000 manuscritos, que estaban escondidos en las cuevas antes de la destrucción del Segundo Templo en el año 70 d.C. Hoy en día, los miles de fragmentos de Los Rollos del Mar Muerto son preservados por la Autoridad de Antiguedades de Israel, donde su condición es monitoreada por métodos científicos avanzados, en un ambiente designado controlado por el clima.

Los investigadores se han quedado perplejos durante mucho tiempo en cuanto al grado en que esta colección de manuscritos, una verdadera biblioteca de las cuevas de Qumran, refleja el amplio entorno cultural del judaísmo del Segundo Templo, o si debe ser considerada como el trabajo de una secta radical (identificada por la mayoría como los Essenes) descubierta por casualidad.

“Imagínese que Israel es destruido al suelo, y sólo sobrevive una biblioteca: la biblioteca de una secta aislada y ‘extremista’: ¿Qué podríamos deducir, si acaso, de esta biblioteca sobre el mayor Israel?” El profesor Rechavi dice. “Para distinguir entre Pergaminos particulares de esta secta y otros Pergaminos que reflejan una distribución más extendida, secuenciamos ADN antiguo extraído de las pieles de animales en las que se inscribieron algunos de los manuscritos. Pero la secuenciación, la decodificación y la comparación de genomas de 2.000 años de edad es muy difícil, especialmente porque los manuscritos están extremadamente fragmentados y sólo se podrían obtener muestras mínimas”.

Según Pnina Shor, fundadora de la Unidad de Pergaminos del Mar Muerto en la Autoridad de Antiguedades de Israel::

La Autoridad de Antiguedades de Israel, encargada de preservar los Pergaminos del Mar Muerto para la posteridad, busca colaboracionesth innovadoras en todo el mundo, para ayudar a maximizar el conocimiento sobre este descubrimiento más importante del siglo XX. La colaboración con TAU en ADN antiguo se une a la innovadora caja de herramientas de los estudios de pergaminos del Mar Muerto. Intentamos integrar los avances científicos y tecnológicos actuales minimizando la intervención al tiempo que mejoramos la investigación física y textual en los pergaminos”.”.

Métodos innovadores para resolver misterios históricos

Para hacer frente a su tarea desalentadora, los investigadores desarrollaron métodos sofisticados para deducir información de pequeñas cantidades de ADN antiguo, utilizaron diferentes controles para validar los hallazgos y filtraron cuidadosamente las posibles contaminaciones. El equipo empleó estos mecanismos para hacer frente al desafío que plantea el hecho de que los genomas de animales individuales de la misma especie (por ejemplo, dos ovejas del mismo rebaño) son casi idénticos entre sí, e incluso los genomas de diferentes especies (como ovejas y cabras) son muy similares.

A los efectos de la investigación, la Unidad de Pergaminos del Mar Muerto de la Autoridad de Antiguedades de Israel suministró muestras – a veces sólo “polvo” de desplazamiento cuidadosamente retirado de la parte posterior no inscrita de los fragmentos – y los envió para su análisis por el equipo del Prof. Rechavi: Dr. Sarit Anava, Moran Neuhof, Dr. Hila Gingold y O Sagi. Para evitar la contaminación del ADN, el Dr. Anava viajó a Suecia para extraer el ADN en las meticulosas condiciones requeridas para el análisis de ADN antiguo (por ejemplo, usando trajes especiales de cuerpo completo) en el laboratorio de paelogenómicadel prof. Jakobsson’ en Uppsala, que está equipado con equipos de vanguardia. Para validar ortogonalmente el trabajo sobre el ADN antiguo de los animales, el laboratorio del profesor Mason en Nueva York estudió los contaminantes microbianos de los pergaminos. El profesor Jakobsson añade: “Es notable que pudimos recuperar suficiente ADN animal antiguo auténtico de algunos de estos fragmentos de 2.000 años teniendo en cuenta la dura historia de las pieles de los animales. Fueron procesados en pergamino, utilizados en un entorno áspero, dejados durante dos milenios, y finalmente manejados por los humanos de nuevo cuando fueron redescubiertos”. El profesor Mason señala: “Los microbios son omnipresentes a través de los pergaminos, mientras que el ADN animal antiguo lleva firmas moleculares únicas que ayudan a revelar sus asociaciones.”

El pluralismo textual abre una ventana a la cultura de la sociedad judía del Segundo Templo



Según el profesor Rechavi, uno de los hallazgos más significativos. fue la identificación de dos fragmentos muy distintos de Jeremías.

“Casi todos los Pergaminos que probamos fueron hechos de piel de oveja, y en consecuencia la mayor parte del esfuerzo se invirtió en la muy difícil tarea de tratar de juntar fragmentos hechos de la piel de ovejas particulares, y separarlos de fragmentos escritos en pieles de diferentes ovejas que también comparten un genoma casi idéntico”, dice el profesor Rechavi. “Sin embargo, se descubrieron dos muestras hechas de piel de vaca, y estas pertenecen a dos fragmentos diferentes tomados del Libro de Jeremías. En el pasado, se pensaba que uno de los fragmentos hechos de piel de vaca pertenecía al mismo pergamino que otro fragmento que encontramos que estaba hecho de piel de oveja. El desajuste ahora desmiente oficialmente esta teoría.

“Lo que es más: La cría de vacas requiere hierba y agua, por lo que es muy probable que la piel de vaca no se procesara en el desierto, sino que fuera traída a las cuevas de Qumran desde otro lugar. Este hallazgo tiene un significado crucial, porque los fragmentos de piel de vaca provenían de dos copias diferentes del Libro de Jeremías, reflejando diferentes versiones del libro, que se alejan del texto bíblico tal como lo conocemos hoy en día.”

El prof. Mizrahi explica además: “Desde el final de la antiguedad, ha habido una uniformidad casi completa del texto bíblico. Un pergamino de la Torá en una sinagoga en Kiev sería prácticamente idéntico a uno en Sídney, hasta la letra. Por el contrario, en Qumran encontramos en la misma cueva diferentes versiones del mismo libro. Pero, en cada caso, hay que preguntarse: ¿Es la “pluriformidad” textual, como la llamamos, otra característica peculiar del grupo sectario cuyos escritos se encontraron en las cuevas de Qumran? ¿O refleja una característica más amplia, compartida por el resto de la sociedad judía de la época? El ADN antiguo demuestra que dos copias de Jeremías, textualmente diferentes entre sí, fueron traídas de fuera del desierto de Judea. Este hecho sugiere que el concepto de autoridad bíblica – que emana de la percepción de los textos bíblicos como un registro de la Palabra Divina – era diferente en este período del que dominaba después de la destrucción del Segundo Templo. En la era formativa del judaísmo clásico y el cristianismo naciente, la polémica entre las sectas y los movimientos judíos se centraba en la interpretación “correcta” del texto, no en su redacción o forma linguística exacta.”

La identificación de grupos genéticamente distintos de ovejas sugiere protagonismo del misticismo judío antiguo

Another surprising finding relates to a non-biblical text, unknown to the world before the discovery of the Dead Sea Scrolls, a liturgical composition known as theSongs of the Sabbath Sacrifice, found in multiple copies in the Qumran caves and in Masada. Apparently, there is surprising similarity between this work and the literature of ancient Jewish mystics of Late Antiquity and the Middle Ages. Both Songs and the mystical literature greatly expand on the visionary experience of the divine chariot-throne, developing the vision of the biblical prophet Ezekiel. But the Songs predates the later Jewish mystical literature by several centuries, and scholars have long debated whether the authors of the mystical literature were familiar with Songs.

El profesor Mizrahi se expande: “Las canciones del sacrificio del día de reposo fueron probablemente un ‘best-seller’ en términos del mundo antiguo: Los rollos del mar muerto contienen 10 copias, que es más que el número de copias de algunos de los libros bíblicos que fueron descubiertos. Pero de nuevo, uno tiene que preguntarse: ¿Era la composición conocida sólo por el grupo sectario cuyos escritos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, o era bien conocida fuera de esas cuevas? Incluso después de que el fragmento de Masada fue descubierto, algunos eruditos argumentaron que se originó con refugiados que huyeron a Masada desde Qumran, llevando consigo uno de sus Pergaminos. Pero el análisis genético demuestra que el fragmento de Masada fue escrito en la piel de diferentes ovejas ‘haplogrupo’ que los utilizados para la fabricación de desplazamiento que se encuentra en las cuevas de Qumran. La interpretación más razonable de este hecho es que el Pergamino Masada no se originó en las cuevas de Qumran, sino que fue traído de otro lugar. Como tal, corrobora la posibilidad de que la tradición mística subyacente a las Canciones continuara transmitiéndose en canales ocultos incluso después de la destrucción del Segundo Templo y a través de la Edad Media.”

Desde acertijos resueltos hasta nuevos misterios: ¿aún sin descubrir cuevas?

Dado que la mayoría de los pergaminos fueron encontrados escritos en piel de oveja, el equipo tuvo que encontrar una manera de distinguir “en mayor resolución” entre los genomas muy similares de diferentes ovejas.

“El ADN mitocondrial puede decirnos si se trata de una oveja o una vaca, pero no puede distinguir entre ovejas individuales”, añade el profesor Rechavi. “Desarrollamos nuevos métodos experimentales e informáticos para examinar los fragmentos de ADN nuclear preservado, que se desintegraron durante dos milenios en cuevas áridas, y fueron contaminados en el transcurso de 2.000 años, incluso recientemente por las personas que manejaron los pergaminos, a menudo sin el uso de guantes”.

Usando estos métodos, se descubrió que todos los fragmentos de desplazamiento muestreados escritos usando un sistema de escritura particular característico de los escritos sectarios encontrados en las cuevas Qumran (la “práctica de escritura Qumran”) están genéticamente vinculados, y difieren colectivamente de otros fragmentos de desplazamiento que fueron escritos de diferentes maneras y descubiertos en las mismas cuevas. Este hallazgo ofrece una nueva y poderosa herramienta para distinguir entre pergaminos propios de la secta y los pergaminos que fueron traídos de otros lugares, y potencialmente reflejan la sociedad judía más amplia de la época.

Shor concluye: “Este proyecto interdisciplinario es muy importante. Avanza la investigación de Los Rollos del Mar Muerto en el sigloXXI, y puede responder a preguntas con las que los eruditos han estado debatiendo durante décadas. Consideramos que el presente proyecto, que integra tanto la extracción de información genética de los Pergaminos utilizando métodos novedosos junto con el análisis filológico clásico, una contribución muy significativa al estudio de los Pergaminos.”

El proyecto examina no sólo fragmentos de Pergamino, sino también otros artefactos de cuero descubiertos en varios sitios a lo largo del desierto de Judea, gracias a la cooperación con el Dr. Orit Shamir y el Dr. Na’ama Sukenik de la Autoridad de Antiguedades de Israel. Las diferencias genéticas entre estos artefactos han permitido a los investigadores discernir entre diferentes grupos de hallazgos.

Según el Profesor Mizrahi, muchos fragmentos de Pergamino no fueron encontrados por arqueólogos, sino por pastores, entregados a los comerciantes de la Antiguedad, y sólo posteriormente entregados a los eruditos.

“No siempre sabemos con precisión dónde se descubrió cada fragmento, y a veces se dio información falsa sobre este asunto”, dice el profesor Mizrahi. “Identificar el lugar del descubrimiento es importante, porque afecta nuestra comprensión del contexto histórico de los hallazgos. Por esta razón, nos emocionó saber que un fragmento, que se sospecha que no proviene de Qumran, sino más bien de otro sitio, de hecho tenía una “firma genética” que era diferente de todos los otros Pergaminos encontrados en las cuevas de Qumran muestreadas para esta investigación”.

Pero este hallazgo condujo a otro descubrimiento enigmático relacionado con un fragmento que contiene un texto del Libro de Isaías. Este fragmento fue publicado como un pergamino Qumran, pero su firma genética también resultó ser diferente de otros Scrolls en Qumran.

El profesor Mizrahi concluye: “Esto plantea una nueva pregunta curiosa: ¿Se encontró realmente este fragmento en las cuevas de Qumran? ¿O originalmente se encontró en otro lugar aún no identificado? Esta es la naturaleza de la investigación científica: Resolvemos viejos puzzles, pero luego descubrimos nuevos misterios”.