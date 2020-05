¿De entrega inmediata?

Hay distintos tipos de entregas, entre las más clásicas es la entrega de mercancía hasta comida, etc y por la cual estas llegan a la puerta de nuestros hogares, pero hay otro tipo de entrega que es entregarnos en el trabajo que uno hace a diario de menera responsable y calificada, lo cual lleva a merecer bonos y reconocimiento. El Pueblo Judío también ha logrado entregarse de distintas maneras, en su trabajo y sobre todo en el estudio de la Torá, aquí su bono es poderla recibir de una manera inmediata y por lo cual a continuación se mencionarán algunos consejos:

Hoy todo el mundo ha estado confinado en sus casas debido a la pandemia mundial, sin embargo, esto no ha detenido a la sociedad, esta se las ha ingeniado para poder estar reunida de forma virtual a través de la tecnología, la cual aparte de ayudar a tener contacto con las personas, también a llegado a ayudar al aprendizaje, de tal manera que gracias a esto, el Pueblo Judío tiene un constante estudio de Torá, por lo cual cada miembro tiene una especie de sucursal de Torá en su casa, generando una energía espiritual y una entrega total a la misma, conforme van pasando los días, hemos llegado a tal punto que ya estamos en la recta final de unir todos este esfuerzo para que esta entrega sea inmediata y lleguemos a Shavuot, un día muy esperado y que a pesar que todavía no hay una normalidad, cada uno la está recibiendo en su hogar, como hemos de recordar la Torá se recibió en un monte de muy poca altura, el Monte Sinaí marcando de alguna manera la humildad, la sencillez, hoy han pasado muchos días y horas que no hemos podido estar en una unión plena, sin embargo al igual como paso en el Monte Sinaí nuestra situación se volvió humilde, ya que este Shavuot no lo celebraremos en una sinagoga, esto en un principio nos duele, sin embargo gracias a que hemos podido organizar estudios, platicas, etc, como hemos mencionado anteriormente, hemos recibido cada vez un pedazo más de Torá en nuestros hogares a tal punto que nos ha enseñado lo importante que es tener Torá en todos lados, la Torá no solo existe en una sinagoga, ni en un Kolel, la Torá también está en nosotros, Hashem manda cosas precisamente para que nosotros nos pongamos alerta a tal grado de valorar las cosas por muy poco que pensemos sean y así sucedió, por lo que esto nos enseña que si queremos nuestra Torá, debemos por un lado tener la humildad y no bajar la guardia para que esta entrega sea inmediata y verdadera, Shavuot no está en el pasado, Shavuot está por siempre en nosotros.

Shavuot es una fiesta donde se juntan diversos elementos de celebración, los 2 principales, recogidos en la Torá, son la entrega de la Torá al Pueblo Judío guiado por Moshé en el desierto, y la recolección de la cosecha, además es una costumbre comer alimentos lácteos porque algunos sabios nos dicen que Moshé con sus seguidores conmemoraron la recepción de la Torá de esta manera para una completa purificación.

Shavuot es responsabilidad de todos aunque estemos todavía separados, pero unidos de otra manera y por tal si queremos tener esta entrega inmediata debemos trabajar en esto todos los días. ¡Jag Sameaj!