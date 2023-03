Te invitamos a la proyección del documental “Del campo de muerte al campo de vida”

Un documental sobre la vida de Lili Koppl, sobreviviente del Holocausto de República Checa 🇨🇿 quien encontró el amor y el perdón después de vivir el horror gracias a su fe 🙏🏼

El siguiente miércoles 29 de marzo a las 5:30 pm en el auditorio del Centro de Documentación e Investigación Judío de México (CDIJUM) 🇲🇽✡️

La entrada es libre 🎟 pero se tiene cupo limitado así que favor de confirmar su asistencia en el siguiente link: https://forms.gle/APpmtUeAGm2uDEDa8

En este evento contaremos con la presencia destacada del Arquitecto Ezra Cherem Behar, presidente del CDIJUM. Podrás escuchar un poco sobre lo que es el proyecto del Holocausto The Voice of the Silence dirigido por la joven mexicana Samantha Rodríguez, ver el documental y la exclusiva oportunidad de conocer al director de cine ecuatoriano 🇪🇨 Alex Jácome de JM Films.

¡Te esperamos, no te lo pierdas!👏🏼

The Voice of the Silence, JM Films, La Embajada de Israel en México, CDIJUM, PAAZ y Diario Judío te invitan