Una historia llena de tragedias, milagros y descubrimientos sobre su historia antes, durante y después del Holocausto contados por las nuevas generaciones que se han atrevido a indagar y visitar cada lugar que pisaron sus ancestros.

No te pierdas la historia de los ancestros de Samantha Rodríguez, fundadora del proyecto The Voice of the Silence.

El próximo sábado 12 de diciembre a las 12:30 pm via ZOOM. Y también transmitido en vivo en la página de Diario Judío y The Voice of the Silence.

La presentación será en inglés ya que personas de otros países ingresan, incluídos sobrevivientes del Holocausto.

Unirse a la reunión Zoom

https://us02web.zoom.us/j/86410057100?pwd=aER0Nm0yNzQ0WnJLOThZYmpZNjlWZz09

ID de reunión: 864 1005 7100

Código de acceso: 307117