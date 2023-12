Celebración Emotiva en Hatzalah: Reconocimientos, Agradecimientos y Espíritu Solidario Iluminan y salvan vidas

Celebración Emotiva en Hatzalah: Reconocimientos, Agradecimientos y Espíritu Solidario Iluminan Iluminan y salvan vidas



Hatzalah: Más que Voluntarios, una Familia de Héroes”

En una mañana llena de sorpresas y emociones, Hatzalah, una institución vital en la comunidad, premio y reconoció a estos voluntarios que dedican gran parte de su vida a salvar las vidas, a salvar otras

Un evento llena de emoción y gratitud y hasta del momento sorpresa que pintaba como triste y acabo haciendo reir a todos, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a una de las instituciones más importantes de la comunidad: Hatzalah





El evento de entrega de reconocimientos a Hatzalah, fue una conmovedora celebración que destacó la dedicación y valentía de sus voluntarios. La ceremonia honró a aquellos que realizaron más de 150 servicios en el último año, evidenciando su compromiso casi diario con la misión de salvar vidas.





Los reconocimientos abarcaron diversas categorías, desde participación en eventos hasta servicios nocturnos y diurnos. Se destacó especialmente a aquellos voluntarios con más de 5, 10, 15 y sorprendentemente, más de 25 años de servicio. Entre los galardonados, la radioperadora “la jefa Edith”, y varios veteranos con más de 25 años de entrega desinteresada fueron destacados.

La ceremonia no solo se centró en premiar a los valientes voluntarios, sino que también rindió homenaje a las esposas y familias, reconociendo su papel crucial y sacrificio al quedarse solas mientras los voluntarios se embarcan en misiones de rescate.



El Jajam Tuachi y el presidente de Hatzalah, Eli Cabazos, expresaron su agradecimiento no solo a los voluntarios y paramédicos, sino también a las mujeres que los apoyan.



Momento destacado fue cuando al premiar a al H el Sr Senado este expertos la renuncia de este grupo por ya no sentirse identificado, lo que impacto a todos, solo para terminar aclarando que son las palabras de una persona al despedirse de AA, lo que genere las risas y la alegría de todos los presentes, cabe decir que su propia familia, después de estas palabras le radio un merecido homenaje y premio por mas de 25 años de trabajo en la institución

La mañana incluyó un gesto simbólico al aprender las velas de Janucá, por parte de expresidentes de la institución, el rabino y directivos actuales, incluyendo ademas unos niños que no pudieron dejar pasar la oportunidad, destacando la luz que ilumina el camino de la institución y la resplandeciente bondad de sus voluntarios.

Además, todos disfrutaron de una emocionante rifa, con premios por demás increíbles, regalos para todos los H (voluntarios) y un delicioso banquete preparado en su honor ademas de una feria kermés que alegró tanto a grandes como a pequeños, consolidando la celebración como una experiencia familiar única.

En conjunto, celebramos el espíritu inquebrantable de esta comunidad que, incluso en los momentos más oscuros, ilumina vidas con su altruismo y dedicación y el corazón latente de esta institución que ha marcado un impacto imborrable en la comunidad.