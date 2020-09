Diario Judío México - ¿Cuáles son las claves y los desafíos para lograr el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos? Una importante pregunta que dio pie a la apasionada conversación que tuvo lugar la mañana de ayer domingo 6, entre Isaac Assa, fundador y presidente de ILAN, Israel Latin American Network y el Fundador y Presidente de la cámara de comercio Israel-Emiratos Árabes Unidos, Henrique Cymerman.

Ocupados en impulsar y brindar asesoría en la realización de proyectos de impacto social, fundación ILAN, crea alianzas con la clara visión de que a través de la tecnología y la innovación es posible mejorar la vida de millones de personas. Y es así como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en un momento histórico, han volteado a ver a Israel como un importante socio para mitigar las amenazas de paz en el mundo.

Licenciado en Ciencias Sociales con Master en Ciencias Políticas y Sociología, Cymerman, ha cubierto la actualidad de medio oriente por casi 30 años, esto lo ha llevado a entrevistar y conocer a los principales líderes de la región del Medio Oriente, siendo así un experto en la materia y tras participar en foros internacionales con el mundo árabe y vincularse con sus líderes más importantes se convierte en el director de la Cámara de Comercio Israel- Golfo Pérsico.

Interesante y amena la plática entre Isaac Assa y Henrique Cymerman, abre los ojos a la opinión pública para entender como este acuerdo de paz, no solo es un tema político o de índole militar, sino que tiene cimientos en los sueños de generaciones actuales; jóvenes empresarios de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que reconocen a Israel como la “Start up Nation” y quieren crear fuertes alianzas en temas de tecnología para lograr ser autosuficientes e impulsores en investigación de diversas industrias, médica, espacial, agrícola, entre otras.

“Esta vez ganaron los optimistas; el acuerdo de paz augura un mejor futuro para el mundo entero y tendrá un impacto positivo en América Latina porque es una región en donde hay poblaciones de origen judío y árabe”; Asevera Cymerman.

“Antes, países que querían destruir a Israel, hoy buscan y desean la paz”. Varios países del mundo árabe quieren dejar de apoyar al terrorismo generado principalmente por grupos jihadistas radicales y por Irán, un país que hoy representa una preocupante amenaza para todo el planeta”.

“Sin duda, este tipo de entrevistas, nos dan una amplia visión de la situación que hoy en día se vive en la región y más que nada brindan una luz de esperanza para pensar que sí existen posibilidades de paz a nivel mundial. Aseveró Isaac Assa, fundador y presidente de ILAN, Israel Latin American Network, siempre que exista la voluntad, la comunicación adecuada, los vínculos, la tolerancia y las acciones puntuales de colaboración”.

“El medio Oriente no es lo que parece” no tenemos ni idea de lo que pasará en la próxima década gracias a la actitud de educación y tolerancia de nuevas generaciones”. “Necesitamos relaciones de personas a personas, estudiantes, comerciantes, profesionistas, empresarios, razón por la que nace Cámara de comercio Israel y los 6 países del Golfo pérsico” no todo se trata de temas militares”. Enfatizó Herique Cymerman.

Para mayor información sobre ILAN favor de visitar: http://ilan.lat/