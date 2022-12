Intervención de Marcos Metta Cohen en representación de la Comisión Cancún

Martes 13 de Diciembre de 2023

Reunión de Emergencia en la Kneset, convocada por los Javerim Kneset Vladimir Beliak, Yevgeny Soba y Gilad Kariv.

Respetables miembros de la Kneset, Ministros del Gobierno de Israel, representantes de las instituciones nacionales:

Soy Marcos Metta Cohen, dirigente en la Comunidad Judía de México, Asesor de la Comisión Cancún formada en mayo de 2022, con la presencia del Ministro de asuntos para la Diáspora del Estado de Israel, Dr. Nahman Shai, en un encuentro realizado en México con la asistencia de 17 comunidades de América Latina.

Soy además miembro del Ejecutivo de la Unión Mundial Macabi y vicepresidente del Ejecutivo de JCC Global, la Confederación Mundial de Centros Comunitarios Judíos.

Mi hija y su esposo hicieron Aliá hace dos años, viven y trabajan en Tel Aviv.

Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta importante reunión de emergencia, y compartir algunas ideas y algunas preocupaciones, desde la perspectiva de las Comunidades Judías de América Latina.

Gracias a mi amigo Silvio Joskowicz, titular del Departamento de Emprendimientos Sionistas de la Organización Sionista Mundial, por extenderme esta invitación.

Las comunidades judías de América Latina representan un conjunto de 400,000 judíos aproximadamente, diseminados en 24 países. Son comunidades que se distinguen por sus fuertes instituciones, su vida social, cultural y espiritual, su fuerte identidad y su inquebrantable conexión con Israel. Mi hebreo proviene de la educación judía que se imparte en la diáspora, en mi caso, en el sistema escolar judío de la comunidad de México.

Sabemos que las políticas públicas del Estado de Israel y sus procesos políticos partidistas afectan, no solo a los ciudadanos del país, sino también a los judíos de la Diáspora. Es por ello por lo que deben ser escuchadas y tomadas en cuenta las voces de los judíos de la Diáspora, y me refiero al de todas las regiones del mundo y no solo a los de Estados Unidos, de Francia, de Rusia o de las comunidades de gran tamaño.

Nos preocupan muchísimos temas, porque somos un reflejo de la diversidad y pluralidad de expresiones, concepciones, tendencias, estilos, identidades y formas de vivir y expresar el judaísmo que existen en Israel.

Nos preocupa mucho el tema de la Aliá. Las Comunidades judías de América Latina están muy apegadas al Sionismo y tienen un inquebrantable vínculo e identificación con la Tierra y el Estado de Israel. Es por ello por lo que creemos que no debe tocarse ni modificarse la Ley del Retorno y la cláusula del nieto, y menos con base en concepciones cerradas y excluyentes del judaísmo. Eso puede afectar y desmotivar a muchos de quienes deseen hacer Aliá en el futuro.

Nos preocupa mucho el peligroso incremento del Antisemitismo en el mundo y en especial también en diversos países de América Latina, por la creciente influencia de Iran y la proliferación de regímenes populistas y extremistas en la región. Para combatir este fenómeno, necesitamos del apoyo decidido del Gobierno del Estado de Israel.

Nos preocupa mucho el fuerte recorte en el presupuesto de Taglit, factor fundamental para seguir activando y promoviendo la cercanía con Israel de los jóvenes de las comunidades de la Diáspora. En esto, el Gobierno de Israel tiene la responsabilidad de destinar un mayor presupuesto para compensar el retiro de aportaciones de importantes filántropos americanos.

Necesitamos repensar juntos la relaciones entre Israel y las comunidades e instituciones judías de la Diáspora en general, y de Latinoamérica en particular, para apoyar decididamente la educación judía y sionista en los colegios, en los movimientos juveniles, y en la vida cultural de nuestras comunidades. Para que Israel siga siendo un imán y una inspiración para las futuras generaciones del mundo judío, y no un lugar que deje de ser atractivo y relevante.

Gracias por la iniciativa, por escuchar nuestra voz y esperamos que sea la primera de muchas oportunidades.