No podras dejar de ver este MURO de la CDMX que une, Gracias a Pastores evangélicos, a México, Israel, Uruguay, Rumania, Australia y Bulgaria y a Miguel Hidalgo

Por:
- - | Visto 138 veces
No podras dejar de ver este MURO de la CDMX que une, Gracias a Pastores evangélicos, a México, Israel, Uruguay, Rumania, Australia y Bulgaria y a Miguel Hidalgo

Cuando pases por ahi no podrás dejar de ver este significativo Muro que ahora mas que dividir, une, Gracias tambien al apoyo de Pastores evangélicos, a México, Israel, Uruguay, Rumania, Australia y Bulgaria y a Miguel Hidalgo

Pero qQue significa Shalom Mensaje que que nos encontramos en las Calles de Miguel Hidalgo…
Como parte del proyecto Mural Internacional de Arte Urbano de la Alcaldía Miguel Hidalgo.se inauguró el mural “Israel, luz para las naciones” elaborado por el artista mexicano Moisés Cohen Cohen.

La ceremonia se llevó a cabo en el cruce de Av. Río San Joaquín y Lago Alberto donde se encuentra el muro intervenido y estuvo encabezada por el Embajador de Israel en México, Zvi Tal; el Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe; y el artista Moisés Cohen Cohen. Además contó con la presencia de los Embajadores de Uruguay y Rumania quienes igualmente presentaron sus obras.


El mural “Israel, luz para las naciones”, inspirado en Isaías 49:6 del Antiguo Testamento, es la representación de las dos franjas de la bandera de Israel y en el símbolo central está la palabra ‘Shalom’ que en hebreo significa: paz, hola y adiós.


En el centro, símbolos de la diversidad cultural y religiosa de Israel, asi como algunas de las aportaciones que ha hecho este país y el pueblo judío al mundo  en el ámbito de la salud, la cultura, la ayuda humanitaria, la innovación y la ciencia, así como a los valores de la convivencia y la paz.

Al respecto, el Alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, destacó que el talento y trabajo de los artistas, manifiesto en estas expresiones urbanas, han hecho posible plasmar una parte de cultura y vida de la sociedad de cada país; permitiendo a la demarcación ser “una ventana al mundo”.

En MH abrimos una ventana al mundo a través de la Red Intercultural de Embajadas, por ello el alcalde @mauriciotabe junto a los embajadores de @IsraelinMexico, @uruenmexico, Rumanía y el apoyo de @GrupoModelo_MX, inauguran el Segundo Mural Internacional de Arte Urbano.


El Embajador de Israel en México, Zvi Tal, comentó “las autoridades de la Alcaldía, que lleva el nombre del Padre de la Patria mexicana, nos ofrecieron un espacio para expresar la esencia de nuestra nación en su 75 aniversario”. recalcaldo la gran tradición de lo que son los murales mexicanos y la relevancia de que ahora un mutro mas que dividir hora une a los pueblos y a los países

Además, felicitó al Alcalde y a su equipo por haber tomado la iniciativa de transformar un muro en una plataforma de expresiones culturales, folclóricas, históricas de los países y de los pueblos representados por algunas embajadas presentes en México.

Y también agradeció el apoyo incondicional de PAAZ Pastores que Apoyan y Aman a Zion

Mientras que el artista Moisés Cohen Cohen valoró que se otorguen estos espacios públicos al arte, favoreciendo al acercamiento y comprensión de la humanidad, al tiempo que agradeció la compañía del Embajador Zvi Tal durante  todo el proceso. Agregó que se incluyó la palabra ‘shalom’ porque se trata de la esencia del pueblo israelí, “no sólo como deseo de paz, sino de armonía , de bienestar y de buenaventura para todos los pueblos del mundo”.

El proyecto Mural Internacional de Arte Urbano tiene como objetivo rescatar espacios públicos a través del ‘street art’, así como unir a diferentes países y artistas a través de los murales con temas de actualidad a favor de las personas, la educación, la paz, la prosperidad del planeta y diversos temas de la Agenda 2030.

Junto al mural de Israel tambien se inauguro el MUral de Uruguay y el de Rumania que acompañan al de Australia y al de Bulgaria en la pared de la emblematica Cerveceria Modelo en la alcaldia Miguel Hidalgo

El mural “Israel, luz para las naciones” cumple una función de acercamiento entre ambos países, al mostrar a la población mexicana algunas de las aportaciones israelíes al mundo.

mas fotos
https://flic.kr/s/aHBqjAL4Ag

 

 

Comparte en Redes Sociales

Acerca de Diario Judío México Mas Ideas

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:
Explora las interesantes oportunidades de innovación que ofr...
Embajada de Israel y la UP coinciden en que la esperanza en ...
Embajador de Israel en México dice que Irán quiere "la destr...
México planta árbol en Israel celebrando el 75 aniversario d...