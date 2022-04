Nací en México D.F. mi padre huyendo del holocausto llegó a la Ciudad de México de Polonia vía Cuba en los años cincuentas.

Estudie el Kinder y toda la primaria en el Nuevo Colegio Israelita de México, tengo muy buenos recuerdos de estos años puesto que fueron los anos que me formaron ; Recuerdo con mucho cariño a la lererke Rivke Golomb y a su esposo el Lerer Abraham Golomb ellos me enseñaron a cultivar la tierra y a cuidar a los animales pues teníamos en la parte de atrás de la escuela unas parcelas para cultivar rábanos, cebollas etc. y además teníamos que cuidar conejitos, esto me acerco mucho a poder apreciar otro tipo de vida yo tenía apenas 6 años después tuvimos talleres de carpintería y taller de construcción de aparatos eléctricos.

Posteriormente pase la secundaria en el colegio Hebreo Tarbut ahí también aprendí mucho y tuve más acercamiento con el idioma Hebreo y por supuesto con Israel. En estos anos crecí mucho deportiva, Intelectual y socialmente lo que me trajo muchas esperanzas para el futuro. La preparatoria la realice en la Preparatoria de Gobierno Prepa 4.

En esta época México se encontraba en una situación muy difícil casi de post Guerra civil puesto que fueron los anos posteriores del movimiento el 68, el país se encontraba muy dolido por lo que había sucedido en este movimiento que fue apagado causando muchos muertos esto sucedía bajo el mando del Presidente Luis Echeverria.

En realidad fue una sacudida muy fuerte para todas las instituciones del país y esto nos dejo como constancia que cuando las contradicciones son muy grandes entre la sociedad y el Gobierno esto crea los principios para un levantamiento social.

Mi estancia en la prepa 4 fue muy Buena puesto que esta me permitió ver mucho mas de cerca los problemas que aquejaban a México y también me permitió estar mas en contacto con la gente de mi país, y así poderme sentir Mexicano – Judío.

Cuando acabe la prepa decidí irme a Israel un ano y fui a la Kehila Azkezazi de México a aplicar para poderme ir a Israel, comencé en un Kibutz con el nombre de Ein Gev ahí estuve varios meses, hasta que decidí irme a un Ulpan ahí estuve también varios meses en este tiempo conviví mucho con Rusos y con Latinos Árabes e Israelíes, por supuesto que aprendí mucho y esto marcó en mí el camino para regresar a México y comencé a estudiar Arte en La Escuela de Diseño y Arte de Bellas Artes de Ciudad de México, estudié tres años en esta Escuela y posteriormente apliqué para una beca en la Embajada de Italia para irme a Florencia a Estudiar a La Academia delle Belle Arti di Firenze, mi estancia en esta Ciudad cuna del Renacimiento y cuna de los artistas más importantes de este planeta como Michel Angel, Leonardo da Vinci, Boticelli, Filipo Lipi, etc. me dio la oportunidad más de cerca la creación, me acerco al genio puro y nato de estos seres humanos que tocaron puntos de la creatividad casi divinos esto creo en mi una fuerza excepcional para creer en el arte, en la Historia de la Humanidad para creer en la fuerza del ser humano y su destino en este Universo, me permitió acercarme al pensamiento antiguo y a la vez al pensamiento moderno para así creerme un criterio personal que he llevado durante toda mi vida esto es creer en mí mismo y de ahí partir para producir mi propio arte, mis propias ideas.

Al terminar mi estadía en Europa regrese a México y comencé a enseñar mi trabajo en diferentes lugares, prepare un trabajo que se llamó frente a frente el cual presente en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, posteriormente trabajé para muchas exposiciones colectivas en diferentes Museos y Galerías con invitaciones tanto de la Crítica de Arte Mexicano Teresa del Conde como de el crítico Mexicano Jorge Alberto Manrique posteriormente realice un Mural para el Edificio corporativo Forum de la Ciudad de México el cual fue reseñado por la afamada crítica Raquel Tibol, al término de este fui contratado para realizar 5 Litografías en la Ciudad de Barcelona España permaneciendo ahí Un ano esto me permitió conocer la obra del gran arquitecto Catalán Antoni Gaudi.

Mas adelante fui contratado para realizar la entrada del Museo De Arte Moderno Tokoro en Japón, esta gran oportunidad me abrió el camino para conocer otro mundo completamente ajeno a lo que yo ya conocía y con esto descubrí que mi trabajo se podía adaptar a la Arquitectura y comencé a realizar más escultura.

Después de esto fui contratado para realizar una escultura para la entrada del Jardín escultórico del Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach, y también exponiendo en galerías como la galería Mizrahi

De la Ciudad de México, López Quiroga, Frederic Snitzer de la Ciudad de Miami y otras galerías tanto en Nueva York como Pitsburg USA. En la ciudad de San Diego Ca. y realizar diversos proyectos tanto en España como en México.

En la Actualidad me encuentro preparando nuevas ideas y planeando desarrollar diversos proyectos en maquetas para posteriormente convertirlos en esculturas.

Mi gran pasión por el arte nace de mi necesidad de comunicarme con los demás de retomar con ironía ideas que me lleven a ser cada vez mejor ser humano con los demás, de poderme divertir en este mundo que se ha vuelto lleno de miedos y de desesperanza, de mis anhelos que mi trabajo aporte algo ya sea a un niño, a un joven o a un adulto, que le hagan ver que aun existen otras formas de ver la vida otras formas de vivir.

Y para concluir quisiera mencionar un proyecto que toco lo mas profundo de mi ser y es que fuí elegido por el gobierno de México y el Comité Central Judío para realizar el primer timbre “LOS PRIMEROS 100 AÑOS DE LOS JUDÍOS EN MÉXICO”. Este timbre representa la simbiosis que siempre a existido entre el pueblo Judío y el pueblo de México a través de la Menora.