Con gran emoción y después de años de arduo trabajo, por fin les anunciamos el estreno mundial de nuestro documental “Murmullos del Silencio”.

En DiarioJudio.com tuvimos la oportunidad de ver este GRAN film de Aarón y Esther Cohen en honor a los seres queridos que ellos y muchos perdieron en este último año.

Una película que habla de la historia de los judíos de México, de la historia del pueblo judío, que nos relata su llegada a este país y nos revela un negro secreto que no todos conocen.

Nos hace pensar sobre los que llegaron y se salvaron del holocausto, pero también sobre aquellos que no pudieron entrar.

Nos hace reír, llorar, nos mete en los más íntimos sentimientos de aquellos murmullos que salían a veces de boca de los sobrevivientes y que era un silencio que marco la vida de sus hijos y nietos.

Nos emociona con los recuerdos de cada uno de ellos, los identifica a uno con el otro, los hace saber que no estaban solos y que su memoria es lo más valioso que debemos seguir difundiendo para que nuevas generaciones no olviden jamas, no solo el holocausto, sino las grandes lecciones que nos dejaron quienes lograron sobrevivir y hacer una nueva vida, a pesar de lo que pasaron vivir con alegría y brindarnos mucho amor.

Una cinta imperdible ,que todos deben ver y esta es tu oportunidad de ser parte de la historia y estar en la premier mundial en el Autocinema Coyote.

Este se llevará a cabo el día 26 de abril a las 8 p.m. en el Autocinema Coyote de Polanco.

Para la compra de boletos para la función aquí les mandamos las instrucciones, ya que solo tenemos 80 espacios de automóviles donde se recomienda 3 o 4 personas por vehículo. El costo de recuperación es de $600.00 pesos.

Se pueden comprar los boletos a través de Paypal en el siguiente link: https://www.paypal.me/murmullosdelsilencio para hacerlo por este medio tienen que tener una cuenta de Paypal.

También puede hacer un depósito a la cuenta Cuenta de Scotiabank número 25602183101 CLABE 044180256021831014 a nombre de Esther Bejar Capuano. Si es con depósito favor de mandar una copia a este mail [email protected] de este para apartarles su lugar. Recuerden que sólo tenemos 80 lugares. En cuanto recibamos su pago les enviaremos un mail con su boleto con código QR para poder tener acceso al Autocinema.

Ojalá nos puedan acompañar en esta premier mundial.

Aaron y Esther Cohen.

En este film participan muchos conocidos y muchos que tal vea no sabías fueron parte de esta generación de hijos de sobrevivientes:

Sergio Abush, Israel Avigdor, Lilian Barta, Reyna Bejarano, Sophie Bejarano, Venice Bejarano, Abraham Bleier, Libiu Bleier, Aliki Botton, Susana Stern, Vera Biro, Esther Brzezinski, Reina Brzezinski, Vivi Buchwalter, Bernardo Bukrinsky, Raquel Bukrinsky, Samuel Bukrinsky, Abraham Ciuk, Perla Ciuk, Michel Cohen, Aida Daniel, Isaac Daniel,

Tzvia David, Yuval David, Rita Eder, Vicky Fainsilber, Gita Flaster, Mauricio Flegman, Query Carolina Flegman, Olivia Gall, Enrique Galek, Juan Galek, Nelly Gerstl, Arón Gilbert, Miriam Gilbert, Morris Gilbert, Sonia Gurvitz, Justino Hirschhorn, Monica Horvilleur, Susana Jenton, Eva Katz, Leonard Katz, Roberto Katz, Noé Katz, Saúl Kava, Benjamín Kellersztain,

Arnoldo Kraus, Vivianne Koplewicz, Ethel Kupferman, Jorge Landson, Ileana Lubetzky, Aarón Magún, Shanik Martin, Francisco Martín Moreno, Tommy Mogyoros, Abraham Neiman, Eva Neiman, Hanni Openheim, Silvia Pick, Susan Pick, Belinda Polonsky, Alberto Prum, Arturo Prum, Masha Pupko, Benito Revah, Alan Rosenberg, Leonardo Rosenberg, Alejandro Rubinstein, Samuel Rubinstein, Alexandra Salomon, Roberto Salomon, Silvia Salomon, Max Sirot, Raquel Schlosser, Samuel Schlosser, Sandra Schwartz, Alicia Steiner,

Patsy Stillman, Esther Tiktin, Jaime Tiktin, Moisés Tiktin, Susy Toiber, Sara Topelson, Thalia Uchmany, Samy Weissberger, Fanny Worthalter, Moises Worthalter, Benny Wurm, Benito Zychlinski, Elvira Zisman y Ruth Zisman.