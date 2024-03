Shalom. Oración Interreligiosa por la Paz Nota de Tribuna Israelita y material exclusivo de diariojudio.com

El Cardenal Carlos Aguiar manifestó que este evento le llena el corazón de “satisfacción y esperanza” pues confía en que ante lo que se vive en el mundo y el país todos están preocupados pero también unidos en oración para mover el corazón y estar cerca de D’ y poder reparar juntos. Recordó las palabras del Papa Francisco que ha insistido en hacer este tipo de experiencias “sinodales” de “caminar juntos” ya que cuando se está unidos en oración, se logra más y D’ al estar pendiente de dicha unidad siempre ayuda e interviene en nuestras acciones y fortalece las debilidades. Invitó a todos a afrontar la realidad con valor y esperanza y junto con su Secretario cantó el Salmo 122, para desear que la paz y todo lo bueno esté con todos.

Por su parte, el Obispo Antonio Alejo, reflexionó sobre la unidad. Destacó que la búsqueda de la paz y la tranquilidad es el sentir religiosos de los corazones. El sentir a D’ aunque no lo veamos y el buscar la paz en nuestros hogares, en nuestro país y n el mundo debe ser la constante. Por lo anterior, agradeció la oportunidad de tener un lugar de unión e hizo un llamado a los presentes a ser mensajeros de paz y principalmente hombres y mujeres humildes conscientes de las necesidades ajenas y que desde la libertad de cada uno, hacer oración por los que no son libres y no la pueden hacer.