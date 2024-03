Ofrecieron a un actor británico de origen judío el papel del próximo James Bond

El agente 007, también conocido como James Bond, podría cambiar pronto su número por el 018 -que se cree que representa la vida y la suerte en el judaísmo-, ya que al parecer le ofrecieron el papel del icónico superespía a Aaron Taylor-Johnson, un actor británico de origen judío.

Según el diario británico The Sun, Taylor-Johnson, más conocido por su papel en la franquicia Kick-Ass, recibió la oportunidad de tomar el relevo de Daniel Craig, que actualmente interpreta al agente ficticio más famoso del MI6.

El personaje de Bond fue creado por el novelista Ian Fleming y fue representado en la pantalla en docenas de películas durante más de 60 años. Entre los anteriores actores de James Bond se encuentran Sean Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan.

Según The Sun, Eon Productions, que realiza las películas de Bond, empezará a rodar la última película este año.

El reconocido diario británico citó a una fuente que decía: «Bond es el trabajo de Aaron, si quiere aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando respuesta».

»Por lo que respecta a Eon, Aaron firmará su contrato en los próximos días, y podrán empezar a prepararse para el gran anuncio», agregó The Sun, que también citó a Taylor-Johnson la semana pasada señalando: «Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Me lo tomo como un gran halago».

El actor, de 33 años, comenzó su carrera de niño. Además de por la franquicia Kick-Ass, es conocido por su papel de vagabundo en Nocturnal Animals, por el que ganó un Globo de Oro al Mejor Actor Secundario.

Taylor-Johnson también interpretó a un joven John Lennon en Nowhere Boy, dirigida por su esposa, Sam Taylor-Johnson.

El agente 007, en ocasiones vestido de esmoquin, es famoso por conducir autos rápidos, por sus romances con mujeres hermosas y por realizar acrobacias que desafían a la muerte, entre otras características de Bond.

La grabación de la próxima película se retrasó por las huelgas de Hollywood del año pasado.