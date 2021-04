Conoce la historia del señor Broni Zajbert, el cual era solamente un niño cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, robándole su infancia y haciéndole pasar horrores en el Gueto de Lodz, en Polonia. Estuvo a punto de ser enviado junto con su familia a Auschwitz, pero hicieron todo lo posible para salvarse.

Una historia con altos y bajos, con tiempos terribles, pero también de esperanza y sobrevivencia en medio de la adversidad y como la mejor venganza era rehacer su vida y ser feliz.

Estás invitado a la entrevista en vivo en ZOOM para conocer esta interesante historia en propia boca del señor Broni. El proyecto The Voice of the Silence y Diario Judío te invitan, no te lo pierdas.

Este sábado 1 de mayo a las 12 pm hora CDMX

Recordamos que no se hace a esta hora con razón de faltar al Shabbat, sino que The Voice of the Silence se centra en llegar a público no judío, sin embargo la comunidad de Diario Judío esta cordialmente invitada.

Otras zonas horarias

CDMX / COL / PER 12:00 PM

ES / C. AMÉRICA 11:00 AM

ARG / UR 14:00 PM

CH / PAR / EDT 13:00 PM

PDT 10:00 AM

CET 19:00 PM

IDT 20:00 PM