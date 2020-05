Diario Judío México - Tu lucha es mi lucha, tu alegría es mi alegría…. Solamente unidos de Corazón 💖 podemos salir adelante….

WE ARE THE WORLD SOMOS YEHUDIM un proyecto de Saúl Suli reuniendo extraordinarios cantantes y Jazanim, unidos, desde casa, en una sola voz para cantarle a Hashem

*#TOGETHERATHOME #JUNTOSENCASA*