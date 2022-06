Le président a présenté, la semaine dernière, un plan pour que le Moyen-Orient devienne un “centre mondial de solutions durables dans les domaines de l’alimentation, de l’eau et de la santé”, avec des partenariats entre Israël et ses voisins arabes sur l’énergie et la durabilité.

Il a présenté une vision globale d’un “Moyen-Orient renouvelable”.