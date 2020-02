Diario Judío México - “INYORANTE MA PRONTA PARA AMBEZARME…..”

No… No es una kuestion alahika ma nada manko de un grito para el MORE NEVUHIM – del RAMBAM ! “El Mostrador de los Turbados”….

El Rambam empeso su ovra-maestra kon estos byervos:

“En el Nombre del Di.o Todo Poderozo del mundo: Azeme entender en kual kamino devo ir para ke mi alma te alkanse” (PS 143:8)

“Hombres, vos yamare, ijos de hombres” (Pro 8:4)

“Da oreja ! Oyeras palavras de savios i tu korason me va entender”

(Pro 22: 17) Maimonides, Guide for the Perplexed

Uno dize “Las demanyanas no me meto los tefilin por amor de un mandamiento rabiniko ma komo un akto etiko, voluntaryo, deklarandome de esta manera ke yo so attado i apegado al destino del puevlo judyo i so enteramente dedikado a su bienestar .. Lo prinsipal es espander la mano, dar su ombro, azer su posivle en ayudo sus ermanos, el HESED en un biervo.

Nunka me aviyan enteresado siertas kozas fina ke las “oyi” de una boz kalma, i dulse ke parveniya a mis orejas mismo si eran eskritas solamente….

Yo no komuniko kon el Kadosh Baruh Hu kon orasyones eskritas por los otros i kon rituales ke se pueden azer mismo en pensando a otra koza… Me viene ajeno, falso, no es yo i El, ma el eskritor de los livros de orasyones i yo repetando lo ke eyos disheron….Yo le kero avlar a El en mis biervos, a mi manera, kon mi korason yenno de El i de mi amor por el en adorandolo komo me viyene de ayrento, si me viyene i no porke devo….Porke tengo de menester de El, no por mi ma para los ke tienen de Menester de EL, para ke los toke i ke no sufran, ke no seyan ambiyertos, para ke no konoskan el espanto i el dezespero ke es mas negro de la dolor mizmo ….

Yo vo fiestar Pesah i Rosheshana i vo dedikarme solo a El en Kipur solo porke so judiya i lo devo a mi pueblo, komo el gancho de una kadena…. Esto, a parte de mi komunikasyon kon El, mi relijyon ke konsiste en el respekto ke tengo a

muestros savyos i no a todos ke se dizen relijyozos, no a los merkaderes de la relijyon i no a estos ke pueden ser muy malos ma ir al kal para sosyalizar lo mas !

Yo no vo kritikar a dingunos por sus kreensyas i sus uzos ni ke me vo interesar a esto… Muestra relijyon es una manera de bivir…de sintir el amor divino i no una linya de tradisyones a ser respektadas asigun ken ? Ke tiyene de mas ke ti o otro komo tu el ke eskrivyo el Shulhan Aruh ?

Deke lo eskrivyo ? Solo para azer la vida mas difisil, kon el motivo ke

esta difikultad seya la koza ke auno muestro puevlo ? Porke los relijyozos tiyenen mas kavod ke losdemas ? I asperan esto ! Porke a los ojos de los relijyozos el ke no es komo eyos enteramente es komo un enimigo, no rekonosido komo judyo ? Ke es el Talmud ? Porke la fe no es bastante ?

De ande empesar a ambezarse ? De ken ? Komo ? Milyones i milyones no komen kasher… Ke les afita ? Di.o no los kere bien ? Di-o es uniko i de todos… No es relijion ! Es Amor i Perfeksyon

