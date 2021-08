Una vez, durante esa visita, Marek Edelman se me acercó en una calle de Lodz. Era la primera vez que lo veía en mi vida. Me detuvo y me dijo algo que me conmovió y desconcertó, algo referido a mi poema(…).

Con serenidad, sin emoción, me contó la más emotiva de las historias que jamás escuché sobre mi poema:

“El ghetto de Varsovia luchaba y sangraba. Para imponerse a los combatientes del ghetto, los alemanes empezaron a arrojar bombas incendiarias a los edificios. El calor era insoportable. Miles de judíos murieron abrasados en sus hogares. Se nos acababan las armas y las municiones. Muchos de los de mi grupo del distrito de las cepillarías ya habían caído en la lucha. A los últimos sólo les quedaba una salida: escapar de los bunkers y abrirse paso, a través de las cloacas, hasta el lado polaco.

Cuando salieron del bunker, por unos momentos, se quedaron inmóviles, confundidos. A su alrededor ardían todos los edificios; el ghetto entero era una gran llamarada. Así debió verse Jerusalén cuando los romanos la incendiaron. Así debió verse Roma cuando Nerón le prendió fuego. Y justo entonces, una chica que estaba en nuestro grupo recitó tu poema:

Oyfn veg, shteyt a boym, / shteyt er ayngeboygn, / ale feigkl funem boyn / zenen zij tsefloygn

En el camino hay un árbol / está ahí, encorvado / todos los pájaros del árbol / ya se han volado

¿Recitó? No, no recitó; apenas susurró, pero todos escucharon. Todos sintieron que los pájaros que habían volado del árbol no eran sólo pájaros, sino padres, madres, hermanos, hermanas, camaradas y amigos. Los más hermosos pájaros del judaísmo polaco. Siguieron adelante, hacia las cloacas. No todo el grupo logró llegar. Muchos cayeron en el camino.

“¿Nu, y ella, la muchacha?”

Fue de las primeras en caer. No llegó. Parecía habernos dicho adiós con el poema, haberle dicho adiós al mundo.

Todos los pájaros del árbol,

ya se han volado.

Marek Edelman se fue. No me moví siquiera por largo rato. Veía en mi mente a los combatientes de Ghetto de Varsovia con armas en sus manos. Escuché a la muchacha desconocida susurrando el poema a la luz brutal de las llamas del ghetto.

Escribí ese poema en los años ‘30, en memoria de mi madre, una simple madre judía, que no sabía leer ni escribir, pero que tenía un océano de amor, tanto que podía volverse demasiado pesado aún para las más fuertes de las alas. (…) Sin embargo, el poema mismo le pertenece a esa desconocida muchacha judía en el ghetto de Varsovia, Ella lo santifico en los últimos momentos de su vida, alumbrada por las llamas del ghetto. La muchacha judía y el poema yiddish.

