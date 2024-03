Les sources hébraïques et araméennes de Don Quichotte

ISBN – EAN : 9782916599069

Par Dominique Aubier

(paru aux éditions Ivréa / Gallimard). Ce livre est la suite de Don Quichotte prophète d’Israël (paru aux éditions Ivréa / Gallimard).

Ce livre identifie les références araméennes (Zohar) de Cervantès et les passerelles entre le castillan ancien et l’hébreu. Il s’agit de l’exégèse du Quichotte, où l’auteur présente les corrélations entre le texte original de Cervantès et l’hébreu — Sefer Yetsitah et Zohar, le célèbre ouvrage du kabbaliste Moïse Shem Tob de Léon qui a servi de référent à Cervantès.

Cette étude, appuyée sur les éditions originales de 1605, 1608 et 1610, établit de manière définitive et irréfutable la connexion hébraïque et zoharique de Don Quichotte.

C’est là un travail minutieux, scientifique, de linguiste hors pair.

Mais surtout un travail d’initiée dépassant ce que la simple philologie ou sémantique pourraient inspirer. L’auteure reprend le texte original du Quichotte et ligne après ligne, mot après mot, passant du castillan à la traduction française, envoie l’attention du lecteur vers le référentiel hébreu.

Une éblouissante performance. Son texte est construit sur trois niveaux :

1. le texte original de Cervantès ;

2. la traduction ;

3. le renvoi au Zohar et reconduction aux passages de la Torah concernés.

En quatrième niveau, il ressort un faisceau d’une puissance remarquable. La rigueur intellectuelle de la recherche est telle que l’esprit du lecteur se trouve subjugué par l’épaisseur tridimensionnelle de l’ouvrage.

Nous rappelons que Dominique Aubier fut la première a découvrir le réseau du cryptage hébraïque actif dans Don Quichotte et à l’exposer clairement dans son livre au titre audacieux : Don Quichotte prophète d’Israël. Ses travaux sont corroborés par :

— Prof. Gonzalo Maese, directeur de l’Institut des recherches sémitiques de l’Université de Grenade, Espagne. Expert de l’hébreu, de l’araméen et du Ladino, traducteur de Méam Loez ;

— Prof. Ruth Reichelberg, docteure en littérature comparée à l’Université Bar Ilan de Tel Aviv, en Israël, qui en a repris la thèse et confirmé la dimension prophétique du Quichotte ;

— Prof. Pierre Guenoun, directeur de l’Institut des études hispaniques de la Sorbonne, Paris.

Ces travaux ont fait l’objet du film :

réalisé par le cinéaste Raùl Rincon Fernandez pour la RTVE (radio-télévision espagnole). Prix du meilleur documentaire au festival Las Duñas. En diffusion mondiale par TV-sat.

Disponible aussi en anglais.