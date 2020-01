Diario Judío México - Para Esther F. Sizler Z”l, mi kerida prima ermana

LAS PATADAS DE LAS MEMORYAS

Vidas….

Pasan komo las aguas del riyo…

En un nada de tiempo

Viene la hora de partir…

Todo keda debasho del sielo…

Mizmo si no se kere espartir.

Memoryas…

Siento sus patadas

En el aver delgado.

Memoryas de muestras rizas

De las tristesas komo un yoro

Ojas sin kavo para eskrivir..

De ande empesar.. Ke dizir ?

Son tantas, del empesijo a el d’alkavo !

Diyas ke bolaron komo el vento.

En akeyos tiempos fumavamos…

El sigaro mallogrado en muestras manos !

Es el ke te yevo a los leshos !

No es ke no lo saviyamos..

Mos viniya tonteriyas i mos burlavamos !

Ademas sigaro i kafiko tanto amavamos !

Ken pensava a la muerte ?

Yennas de vida, el korason kontente,

Bellas i mansevas , kon la vida adelantre !

Los diyas penando komo siete en los vente !

Las noches baylando en el pub de enfrente

Eramos las reynas sin koronas de la gente .

El karinyo no bola Etika, keda i kema..

El olvido no me bushka i me topa…

Yo no me esfuerso, se ke no se logra.

Las memoryas no mueren, kedan gravadas

Siento las tadres i en las fiestas sus patadas

Me eskarinyo de ti, primika de mil maraviyas !

Fotografiyas no artan mis ojos ke te bushkan,

Siento tu boz, veygo tus ojos ke me miran..

Las patadas de las memoryas siempre se oyeran..

