Diario Judío México - YULIKAS KON AGRISTADA

En Su immensa buendad D.io mos dyo las savores i las golores para ke no komemos i no golemos kozas ke no son buenas para mozotros ma lo mas para ke gozemos…

Las savores son tan importantes ke se uzan por el karakter de las personas !

Una persona agra … Komo limon !

(Las esugras ?….Lollll) – Ay i komo bonbones !)

Una persona amarga … Komo kura !

(Las enfirmieras !….- Ay i komo leche !)

Una persona dulse …. Komo Aron ! Miel les eskure..

Una persona kon pimienta … A vezes pika a vezes se burla.

Para mi…Lo mas negro es una persona sin savor i sin golor Barminnam !

Komo asukar ke no se ata !!!!

Pipino en el sesto !

Kualo se aze kon esto ?

Ni kaza !

Ni guerta !

Avlando de las savores kijyera darvos la resefta de una komida ke mi mamita aziya i ke mos tresaliyamos mi papi i yo ! Lo guizava en Pesah tambien muncho, kon arina de matsa al lugar de la arina ke uzavamos para preparar pastelles.

YULIKAS SOFRITIKAS KON AGRISTADA

Se lavora la karne tartikada kon sevoya i ajo rayado,

poko de aroz lavado i eskurido, preshil kortado finamente,

sal, pimyenta preta

i se aze yulikas chikas i se boltan estas yulikas aryento de la arina para ke no se espedasen.

En una kaldera se echa un poko de azeyte para friyir las yulikas.

No se friyen demazyado, justo un poko fina ke trokan de kolor.

De otra vanda aparejamos el kaldo.

Meneyamos bueno bueno 2 guevos

(o 1, asigun la kuantitad de las yulikas)

kon una kuchara de supa yenna de arina

el sumo de 1 limon, poko sal i paprika.

Vazyamos 2 kupas de agua friya a esta agristada.

Deve ser homojena, sin bultikos de arina….

Vazyamos este kaldo en la kaldera de las yulikas

kon attensyon, meneyando kon una kuchara de tavla siempre.

Lo deshamos a kozer kon kudyado, adjustando agua, para ke kede una supa savroza kon las yulikas.

Antes de abashar la komida de la lumbre sarpikamos kon preshil muy fino kortado

Salud i breha ke vos se aga !

Kon karinyo

[email protected]