Nacido en CDMX en 1961. Egresado del CIM. Cursó estudios de fotografía y periodismo en New School for Social Research y Parsons School of Design en NY. Inmigró a Israel en 1989 donde trabajó en diversos medios políticos y en 1991 se integró al equipo de Yediot Ajronot al cual pertenece hasta el día de hoy. En el curso de su labor en Yediot Ajronot cubrió áreas deportes, noticias, turismo, chequeo consumidor, economía. Dirigió también el laboratorio de fotografía del diario y fue pivote en la transición del diario a la fotografía digital. Actualmente es responsable del área jurídica encargada de derechos de autor de fotografía en el diario. Activista social y político, es miembro del Partido Laborista (Haavodá) y dentro del marco del partido es miembro fundador de Tribu13, célula latinoamericana en el partido. Miembro fundador y activo en Enemies4Peace, organismo que en conjunto con funcionarios de la Autoridad Palestina lucha por acercar y de-demonizar a las sociedades israelí y palestina para lograr un diálogo entre personas con el propósito de crear un marco de paz. Durante casi 30 años mantiene lazos fraternales y políticos muy profundos con la sociedad druza de Israel. Habitante de Rishon Letzion desde 1996 es activo como voluntario en actividades enfocadas a encauzar por buen camino a los jóvenes de la ciudad. Creador y administrador de grupo mexicanos en Israel en Facebook con casi 2000 miembros. Reconocido a nivel mediático como uno de los representantes de la comunidad mexicana en Israel.