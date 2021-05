Hace unos 2.500 años, hubo un momento en que una princesa moabita que acababa de enviudar se negó a abandonar a su anciana suegra y regresar a casa, un momento que hizo historia al convertirse en la primera convertida en la historia judía registrada.

Las palabras de Ruth: “A donde tú vayas, iré yo, y donde tú te quedes, me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultado ”—se han hecho eco a través de las generaciones, tan poderoso ahora como el día en que se hablaron.

La mujer bíblica es recordada cada primavera cuando los judíos de todas partes leen la historia de devoción y amor durante la festividad de Shavuot (comenzando al atardecer del jueves 28 de mayo, dura dos días en la Diáspora y uno en Israel). Es un momento en el que los judíos de todo el mundo recuerdan esa maravillosa mañana hace 3.332 años cuando Dios se reveló a un grupo heterogéneo de esclavos fugitivos en el Monte Sinaí y les dio un regalo duradero: la Torá. Es un evento ahora marcado por el estudio de la Torá a altas horas de la noche, confirmaciones y productos lácteos como blintzes y tarta de queso.

Pero honrar a Ruth no solo tiene que limitarse a Shavuot. Hay ecos de su legado cada vez que una mujer sale de su mikve de conversión , habiendo prometido hacer suya la fe judía. Para Rut, y para ellos, esto significa adoptar no solo una identidad judía, sino un destino judío, prometiendo que sus descendientes mantendrán la fe. En su caso, el bisnieto de Rut sería nada menos que el rey David y su hijo, Salomón, heredando el trono de Israel después de él.

“La suya es una historia de gran amor”, dice el rabino Moshe Miller, autor de Rising Moon: Unraveling the Book of Ruth . "Ella deja su tierra natal después de sufrir terribles pérdidas personales y se reduce a la pobreza absoluta en una tierra extranjera, solo para descubrir el amor y convertirse en la madre de la casa real de su país de adopción".

Miller dice que desde que “Ruth adoptó una nueva identidad y un nuevo futuro”, sus “hijas” espirituales ciertamente están siguiendo su ejemplo.

'Este es su lugar'

En un momento de matrimonios mixtos continuos (el informe Pew de 2013 reveló que el 44 por ciento de los matrimonios de judíos estadounidenses son con no judíos, y el porcentaje aumenta al 58 por ciento cuando se cuentan los casados ​​después de 2005), del aproximadamente 17 por ciento que se convierte en judíos a través de conversión, la mayoría son mujeres. Al menos si los estudiantes del programa de preparación para la conversión de la Ruta 613 son una indicación, las mujeres representan alrededor del 80 por ciento del programa de conversión con sede en Manhattan.

El director, el rabino Maury Kelman, dice que los posibles conversos a los que ha enseñado en los últimos 16 años incluyen a los buscadores espirituales que se irritan por las religiones de nacimiento que no encajan, aquellos con padres judíos, otros cuyos amigos judíos los llevaron al Shabat y otras celebraciones, y aquellos en un relación romántica con alguien judío. “Muchos me dicen que siempre sintieron afinidad con el judaísmo, y luego tal vez en la universidad, tomaron un curso sobre religiones del mundo y ¡BOOM! Les llama la atención que este es su lugar ".

Y aunque Kelman dice que es difícil generalizar, está convencido de que "las mujeres tienden a tener un lado más espiritual que los hombres", y a menudo se sienten atraídas por el enfoque positivo del judaísmo en el matrimonio y la familia, especialmente reflejado en la observancia del Shabat cuando las familias, liberadas de las distracciones tecnológicas, "se concentran el uno en el otro durante 25 horas, comiendo, rezando y jugando juntos".

Además, aunque la mayoría de sus estudiantes no están saliendo con un judío y están interesados ​​en convertirse por varias otras razones, dice Kelman, "en las situaciones en las que una pareja se me acerca, generalmente es un hombre judío que sale con una mujer no judía".

Más mujeres que se unen al pueblo judío tiene sentido cuando se trata de afectar a la próxima generación. Eso dice el rabino Manis Friedman, antiguo emisario de Jabad-Lubavitch en Minnesota , autor de Doesn't Anyone Blush Anymore? ( 1990) y decano del Instituto de Estudios Judíos Bais Chana, donde ha trabajado con innumerables mujeres conversas.

“La influencia de la madre es simplemente más fuerte que la del padre”, dice Friedman. “Y no estamos hablando de cromosomas aquí; estamos hablando de la mayor influencia de una madre en el desarrollo del alma de su hijo ".

Una gran ventaja: muchos en el camino hacia la conversión atraen a sus socios judíos con ellos, por lo que se les pide que asistan a las clases y reuniones de la Ruta 613. "Con el estudiante a menudo realmente metiéndose realmente en él", dice Kelman, "este es un viaje que realmente necesitan emprender juntos".

Eso es lo que sucedió con Allison y Paul Holzer, quienes se conocieron en 2002. Cuando comenzaron a ponerse serios, Allison, oriunda de Kentucky, dice: “Sabía que era parte de su identidad, así que al principio, solo quería entender de qué se trataba el judaísmo ".

De hecho, Holzer dice que de ninguna manera esperaba estar "tan intrigada y tan comprometida". Y, tomando una clase de Introducción al judaísmo un par de veces, su entusiasmo creció y se volvió contagioso. "Paul no creció como religioso, pero comenzó a participar más a medida que yo lo hacía".

Al mudarse a West Hartford, Connecticut, en 2012, ella relata que "descubrimos la Pascua y realmente la abrazamos". Se casaron y tuvieron su primer hijo (desde entonces tuvieron su segundo), y Holzer se unió al círculo de madres en el Centro Comunitario Judío local. "Con el tiempo", dice, "me quedó claro hasta qué punto el judaísmo estaba alineado con mis propios valores".

Pero aunque dice que "se sentía judía mucho antes de que yo entrara en la mikve ", el ritual en sí, que hizo como parte de una ceremonia con sus hijos y su esposo, resultó ser un hito. "Pensé que ya estaba allí, pero después, sentí un sentido mucho mayor del compromiso que teníamos colectivamente como familia".

Como les dijo su hijo mayor, Adrian, ahora de 9 años: "Antes éramos medio judíos, y ahora todos somos judíos".

Pero la propia Holzer lo ve de manera un poco diferente. “Siento que no soy realmente una persona diferente ahora que soy judía. Quizás solo soy más yo ”.

'Parte de un pueblo, tradición e historia'

A Gayle Berman le tomó 17 años después de su primera cita con el clarinetista principal de la Air Force Band, Harold Berman, en 1989, para dar el paso. Pero te dirá que el proceso comenzó años antes. Al crecer en una granja en Illinois, Gayle Redlingshafer trabajaba como directora de coro para una megaiglesia de Texas cuando conoció al clarinetista en cuestión. Pero no fue sino hasta después de que se casaron y se mudaron a Boston para la escuela de leyes (su) y un programa de doctorado en artes musicales (de ella), y después de que adoptaron a la bebé Micah de la ex Unión Soviética que Berman comenzó a pensar en sí misma como la crianza de ella. niño como judío.

De hecho, comenzó el día en que recogió a Micah del preescolar y él decía: "Yo soy el faraón y no dejaré ir a tu gente".

“Al verlo tan cómodo en este mundo, sentí que algo florecía dentro de mí”, recuerda 18 años después. Gran parte de esta transformación se registra en las memorias de los Berman, Doublelife: One Family, Two Faiths and a Journey of Hope.

Entre la llegada de Micah y la de su hija Ilana, Berman tomó lecciones de conversión en Boston y, más tarde, en Springfield, Mass., Donde conoció a los beit din . Toda la familia se sumergió en la mikve una mañana de otoño de 2006. “Harold siempre había dicho: 'Si te conviertes, quiero que lo hagas solo cuando sea lo correcto para ti y no para mí o mi familia', pero para entonces , definitivamente era mi alma la que hablaba ".

Ese mismo día, los Berman se casaron nuevamente, esta vez en una ceremonia religiosa con sus hijos bajo la jupá con ellos.

Mudarse a Israel fue otro paso que inicialmente parecía "imposible", dice. De regreso en Springfield, después de regresar de un viaje familiar a Israel, notaron que Micah, de 4 años, contaba los shekels que le sobraban. Cuando se le preguntó por qué, anunció casualmente su intención de vivir en Israel y que los estaba guardando para ese momento. Cuatro años después, estaban en un vuelo de regreso a Israel, esta vez como nuevos ciudadanos entrantes.

¿Qué ve realmente el converso potencial en la tradición, creencia e historia judías?

En el caso de Ruth, dice Miller, fue su suegra.

“Naomi era una persona de carácter extraordinario. Ruth la observó y vio la luz de la bondad que irradiaba de ella, y supo que quería ser parte de esa luz ". Era un anhelo tan poderoso, agrega, "que ella no dudó en dejar todo lo que sabía y convertirse en parte de una tradición, un pueblo y, finalmente, incluso su historia".

'Tan judío como cualquiera de nosotros'

Incluso cuando la premisa original desaparece, esta nueva pertenencia a menudo permanece fuerte e inquebrantable.

Eso es lo que aprendió Irini Lulu. Nacida en Grecia en la fe ortodoxa griega, en 2009 se encontró viviendo entre la ciudad de Nueva York y Filadelfia, involucrada en una relación seria con un hombre judío y aprendiendo sobre el judaísmo en el programa Ruta 613. Para 2011, esa relación se convirtió en historia, pero su historia de amor con el judaísmo estaba en pleno apogeo, y salió de la mikve como judía al año siguiente.

“Todo lo que escuché en clase, todo lo que leí, tenía total sentido para mí, todo”, dice. “Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no tenía que estar enamorado de la persona, pero podía estar completamente enamorado de la religión judía. Como forma de vida, simplemente tenía sentido para mí ".

Mirando hacia atrás, ella dice: “Creo que él fue el mensajero que me llevó hasta allí. Y si algo te sale con demasiada facilidad, no lo aprecias ".

En 2013, conoció a Omri Lulu, el hombre con el que se casaría (con Kelman dirigiendo la boda). Ahora han tenido tres hijos juntos y viven en Filadelfia. “Veo mi conversión como si fuera mi doctorado”, dice Lulu. "Aprendí que tienes que ver lo bueno en cada circunstancia difícil, que todos los tiempos difíciles pasan por una razón: los judíos que he conocido y ahora, siendo yo mismo judío, eso me enseñó".

De hecho, los judíos que conocen tienen un impacto profundo en un converso o en un posible converso; una lección que Miller nos recuerda que podemos aprender de cómo Noemí tomó a Rut bajo su protección.

De hecho, con mucho énfasis y numerosos programas diseñados para ayudar a las personas a prepararse para esta traducción de la vida, existe el riesgo de descuidar el soporte posterior, coincide Kelman. “Necesitan poder acudir a nosotros durante todo el período de adaptación, incluida la sensibilidad a los sentimientos de su familia”.

Para Holzer, este apoyo fue crucial. “Mis amigos, mis rabinos y maestros, toda la comunidad han estado ahí para mí en todo momento”, dice. "Nunca presionando, pero siempre disponible cuando necesito hablar".

Es útil recordar que, en un sentido espiritual, el mundo judío simplemente está dando la bienvenida a estas personas a casa, dice Friedman. “Cuando consideramos que sus almas ya eran judías, y los conversos dirán: 'No sé por qué, solo tenía que ser judío', una vez que se convierten, son tan judíos como cualquiera de nosotros. Es solo que teníamos el útero para nacer y ellos tenían el agua de la mikve ".

'Desde el primer Shabat, me enamoré de él'

Aunque Rut se olvidó de decir eso, ciertamente podría haberlo hecho, ya que después de que el hijo del hijo de la antigua princesa moabita (David) ascendió al trono de Israel, al igual que su hijo (Salomón), Miller dice que le valió el título de "madre de la realeza". . "

Los hijos de Ariella Aili Craven también se están criando a un mundo de distancia del lugar de nacimiento de su madre (Singapur) y lejos de los otros lugares a los que ha llamado hogar a lo largo de los años, incluidos Hong Kong, Londres y Nueva York.

De hecho, las mañanas de Shabat ahora suelen encontrar a su hijo de 5 años y su hija de 2 años en los servicios para niños en su sinagoga de Jerusalem, servicios que su madre dirige.

El suyo fue un viaje judío que comenzó hace casi dos décadas en Singapur cuando conoció a un judío llamado Joseph Craven. "No era religioso en absoluto, pero después de graduarme, quería ir a Israel para ver de qué se trataba el judaísmo", dice. “Desde el primer Shabat, me enamoré de él; todas las preguntas que el cristianismo no pudo responder por mí, las hizo el judaísmo. Empecé a preguntarme por qué no todo el mundo se estaba convirtiendo al judaísmo ".

La conversión de Craven duró muchos años y muchos países pero, al final, ella sabía que Israel necesitaba ser su hogar. “Quería asegurarme de que mis hijos tuvieran Yiddishkeit”, dice ella. "Criarlos aquí, sé que su base es sólida, para poder resistir las presiones del mundo exterior cuando sean mayores, sean lo que sean".

Y al igual que Ruth, su madre espiritual, Craven, Berman, Lulu y Holzer se encuentran entre los que pueden ver que su compromiso con el pueblo judío se transmite a la siguiente generación.

Es un futuro aún más a largo plazo para Sarah Katherine Schiffer de Freeport, Maine, una descendiente de Mayflower que recientemente pudo presenciar el momento de su nieta bajo la jupá . “ Qué nachas ”, dice Schiffer con un suspiro.

A los 14 años, consiguió una copia de This is My God de Herman Wouk , que lanzó un estudio serio del judaísmo. Ese mismo año, cuando su abuela murió y fue colocada en un ataúd abierto, la adolescente estaba "consternada" y le dijo a su familia que, en caso de que tuviera un final prematuro, "que me enterraran de una manera tan cercana a la tradición judía como sea posible". posible."

A los 18, se mudó de la casa para poder montar una cocina kosher; a los 19, estaba golpeando al rabino que se negaba rotundamente a convertirla carta tras carta insistente. “No aceptaba un 'no' por respuesta, y me volví cada vez más agresiva”, dice. Al año siguiente, el rabino cedió y ella se convirtió.

“Me alegro de haber podido convertirme en judía y criar niños judíos”, dice Schiffer, ahora de 69 años, “e incluso ver a mi hija casarse con un rabino. “¿Pero tener nietos judíos? Esa es la guinda del pastel ".