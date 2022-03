El rabino David Wolpe, del Templo Sinaí en Los Ángeles, dijo que el mundo estaba buscando un héroe. Y ha emergido, asombrosamente, en los lugares más improbables, mientras todo el planeta observa.

En las últimas semanas, sostienen Wolpe y otros líderes judíos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha proporcionado ese héroe. Y ahora, solo rezan para que pueda resistir en medio de una brutal crisis internacional.

“Para los judíos, ver a un presidente judío no solo como presidente de Ucrania sino como un símbolo de coraje y desafío contra un tirano, especialmente contra el tirano que en muchos sentidos representa la tiranía soviética, que los judíos también sufrieron, es asombroso y notable. ”, dijo Wolpe.

Los líderes judíos en el sur de California y más allá se han unido en torno a Zelenskyy, elogiando al ex actor de televisión y comediante por su fuerza y ​​resistencia en medio del implacable ataque ruso.

Este no fue siempre el caso. Hace solo dos meses, Zelenskyy fue etiquetado con un humilde índice de aprobación del 31% por parte de los ucranianos, y muchos cuestionaron si su líder neófito era capaz de manejar una crisis grave.

Pero cuando Rusia lanzó su ataque sin precedentes por tierra, aire y mar, el mayor ataque de este tipo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Zelenskyy ha sido aclamado por algunos en las últimas dos semanas como un líder incondicional en tiempos de guerra que ha unido a su otrora políticamente fracturado país. Algunos incluso establecen paralelismos con Winston Churchill.

Mientras tanto, el índice de aprobación de Zelenskyy se ha disparado a más del 90% entre sus ciudadanos.

Mientras pronunciaba un discurso ante el Parlamento Europeo sobre los esfuerzos de su nación para defenderse de la invasión la semana pasada, Zelenskyy inspiró una ovación de pie. Cuando le dijo al Parlamento Europeo “estamos luchando solo por nuestra tierra y por nuestra libertad”, el traductor luchó por no llorar.

Su personalidad se ha transformado en medio de la paliza de su nación. Una vez elegante con traje y corbata, en su transmisión en vivo a los europeos, estaba sin afeitar y demacrado, vestido con una camiseta militar de estilo monótono, con una bandera ucraniana colgada a su lado.

“Nuestra gente está muy motivada, mucho, estamos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, por nuestra vida”, dijo Zelenskyy. “Y ahora estamos luchando por la supervivencia, y esta es la mayor de nuestras motivaciones”.

Los esfuerzos de Zelenskyy han resonado particularmente entre sus compañeros judíos.

“Definitivamente es un héroe”, dijo Dina Gotar, una judía de la antigua Uinon soviética que llegó a Estados Unidos como refugiada cuando tenía 13 años. Ahora vive en Encino.

“Él unió al país y unió a la gente”, dijo Gotar. “Tienen un gran orgullo. El pueblo de Ucrania está orgulloso de tener un líder tan fuerte”.

Los clérigos judíos se han centrado en Zelenskyy durante sus servicios recientes. Las redes sociales se llenaron de elogios hacia él. También se han lanzado innumerables campañas de recaudación de fondos para ayudar a los ucranianos.

El propio Zelenskyy se ha acercado específicamente a sus pares judíos de todo el mundo.

Cuando las fuerzas rusas bombardearon cerca de Babyn Yar, el sitio cerca de Kiev donde los nazis ejecutaron a miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, Zelenskyy apeló a la diáspora judía del mundo.

“¿Cuál es el punto de decir 'Nunca más, durante 80 años, en el mundo se queda en silencio cuando cae una bomba en el mismo sitio de Babyn Yar? Al menos cinco fueron asesinados. La historia (se) repite (a sí misma)”.

El rabino Wolpe, una figura admirada entre los judíos que anteriormente enseñó en el Seminario Teológico Judío de América en Nueva York, la Universidad Judía Americana en Los Ángeles, Hunter College y UCLA, dijo que los judíos pueden ser difíciles de vender, no siempre ansiosos por participar en culto al héroe político.

La comunidad judía puede tardar en confiar en los políticos y las figuras de autoridad, porque “hemos sido traicionados muchas veces por todo tipo de figuras de autoridad, incluido el clero, el poder judicial, todos”, dijo.

Pero Zelenskyy se ha ganado su confianza y su orgullo. “Este hombre es un héroe y estamos orgullosos de él”, dijo.

El mismo Zelenskyy recibió una paliza de su gente por no actuar con la suficiente rapidez en las reformas políticas y por lo que algunos vieron como una relación contradictoria con los rusos. Pero ahora, en el peor de los casos, se quedó para enfrentarlos de frente. Y dice que no va a ninguna parte.

Cuando se le ofreció un rescate, pronunció su línea icónica, respondiendo que necesitaba municiones, “no un paseo”.

Zelenskyy creció en la ciudad de habla rusa de Kryvyi Rih en el sureste de Ucrania. Su abuelo sirvió en la Segunda Guerra Mundial y varios de sus familiares murieron en el Holocausto.

Cuando la Unión Soviética se derrumbó y muchos de sus familiares emigraron a Estados Unidos e Israel, sus padres decidieron quedarse en Ucrania. Después de obtener una licenciatura en derecho en la Universidad Económica Nacional de Kiev, una vez que un estudiante mediocre se convirtió en actor y comediante antes de postularse para la presidencia y ganar inesperadamente las elecciones.

Uno de los papeles más famosos de Zelenskyy durante su carrera como actor fue el de un maestro de escuela que se cansó de la corrupción política y que inesperadamente se convirtió en presidente de Ucrania.

En su entrevista de 2020 al Times of Israel, Zelenskyy dijo que creció en una familia “judía soviética ordinaria”, que no era religiosa porque la religión no existía en la Unión Soviética.

Aún así, los estudios muestran que Ucrania es uno de los países europeos más acogedores para los judíos.

Una encuesta del Pew Research Center de 2019 informó que el 5% de los ucranianos no estaban dispuestos a aceptar a los judíos. Ese número fue del 18% en Polonia, el 19% de los checos y el 22% en Rumania.

Desde el lanzamiento de la invasión rusa, muchas sinagogas ucranianas se han convertido en refugios antibombas improvisados ​​con rabinos que piden a la comunidad mundial que reciba a los refugiados de Ucrania.

“Ver judíos albergando a personas en problemas, es exactamente lo que nos enseña la Torá”, dijo Wolpe. “Es lo que se supone que es la tradición judía”.

Wolpe agregó que el hecho de que el mundo fuera consciente de las raíces judías de Zelenskyy podría ayudarlo de manera práctica, alentando ayuda adicional de Occidente.

“Lo que básicamente estás diciendo es 'Boris Johnson, Macron y Biden, ¿van a permitir que un tirano destruya a un líder judío en Europa del Este?' Eso es algo, creo, que ninguno de ellos quiere en su conciencia”.

Associated Press contribuyó a este informe