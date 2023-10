Arthur trabajando desde joven, ha construido una mentalidad donde se puede conversar sobre emprendimiento, tecnología y marketing desde la experiencia, desde los inicios de sus proyectos hasta la consolidación de los exitosos negocios; gracias a ello, Forbes 30 Under 30 Nominations 2024 North America lo nomina en el área de Social Impact como la joven promesa en una comunidad global de jóvenes líderes audaces e innovadores que están cambiando el curso y la cara de los negocios y la sociedad.

Contando desde Australia con el premio de Outstanding Leadership Awards® en la categoría Entrepreneur/Start Up Leader por ser innovador, resistente y comprometido con el desarrollo, gestionando activamente el cambio para la sociedad defendiendo la inclusión y hacerla parte de su cultura cotidiana.

Actualmente es nombrado un Latino Leader en 101 Most Influential donde incluyen políticos, hombres y mujeres de negocios, científicos y artistas, y aquellos cuyas obras ayudan a promover el desarrollo económico, científico y cultural de la sociedad, reconociendo su trayectoria a nivel internacional, como la influencia que mantiene dentro de las diversas ramas culturales y empresariales; estas virtudes lo han hecho un ser humano digno de conocer dando un impacto positivo al cambio.

Hablas de ayudar a las personas a actuar con mayor responsabilidad, integridad y coraje. ¿Qué significa esta tríada para usted? Es la era de la responsabilidad. Todos debemos asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuaciones. Hemos mirado demasiado hacia otro lado pensando que ya vendría alguien a arreglarlo. A su vez, la salud mental y las disonancias entre creencias, valores y actuaciones son una auténtica pandemia dentro de las organizaciones. Por ello es imprescindible que alineemos nuestro propósito y sentido del legado a la función que ejecutamos en cada compañía. Solo desde la integridad podemos sentirnos en plenitud.

Por último, estamos en la era de la valentía. Necesitamos el coraje para enfrentar las ideas caducas, los pensamientos limitantes y los miedos. Necesitamos alcanzar metas nuevas, atrevernos a promover ideas, impulsar acciones de cambio y construir nuevas realidades.

¿Qué has aprendido tanto a nivel personal como profesional tras tantas experiencias? Mi mayor aprendizaje es que el éxito no depende de nada físico, ni de números, ni de cuanto tienes vendido. El éxito viene de la satisfacción que da el aportar la posibilidad a otros para que crezcan, brillen y sean felices.

Actualmente vivimos en una época de progresar y evolucionar ¿Tienen cabida la inteligencia artificial o el metaverso en Grupo Elias o CP Magazine & Business Woman? Creo que la primera ya te la he contestado, sí, claro que sí, de momento hacemos lo que podemos, microsegmentaciones con mensajes adaptados, análisis del consumidor que nos permiten predecir comportamientos, hay que estar muy atentos siendo muy respetuosos por supuesto, anteponiendo los intereses de las personas.

El metaverso es otra cosa, de momento me parece únicamente un concepto, los metaversos que tenemos disponibles ahora mismo no dejan de ser videojuegos y plataformas privadas con muchas limitaciones, por el momento no es algo dentro de esta visión, pero no lo dejamos aún lado.

Arthur les recomienda que, si están empezando un proyecto desde cero, “Consideren que el emprendedor debe mantenerse humilde siempre. Creemos que lo podemos hacer todo y obviamente no es cierto. Nos podemos ahorrar tiempo, dinero y mucha frustración pidiendo ayuda y feedback. Mi primera recomendación es buscar apoyo en las debilidades. Por ejemplo, si no sabes de números busca ayuda de un financiero. Por otro lado, es importante tomar acción y medir nuestras acciones constantemente. Hasta que el cliente no te compre, no tendrás claro qué has hecho bien o mal. Por eso lanza tu marca al mercado cuanto antes y trabaja tu capacidad de resiliencia porque seguro la tendrás que usar.”