La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris celebró Janucá junto a su cónyuge, Douglas Emhoff. Los miembros de la «segunda pareja» eligieron cuidadosamente que menorá utilizar.

Siempre hay una historia detrás de los candelabros que se presentan en las luces de Janucá en la Casa Blanca. Este año, el homenaje fue a Aaron Feuerstein, fallecido el 4 de noviembre a los 95 años.

En diciembre de 1995, el complejo de la fábrica textil de ladrillos rojos de Feuerstein se incendió. Fue uno de los mayores incendios en Massachusetts. El trabajo de 1.400 empleados paró durante la reconstrucción del edificio, pero él les siguió pagando, algo que le costó 25 millones de dólares.

Hanukkah is one of our family's favorite holidays. Every year, our family—like so many around our world—gathers to reflect on the lessons of the Hanukkah story: the power of the people, the possibility of the future.

