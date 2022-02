Una nueva etapa está comenzando para los inmigrantes latinos que llegan a Israel. El difícil proceso de adaptación en un país con una cultura, idioma e idiosincrasia diferente se hará un poco más sencillo gracias a las nuevas posibilidades que Mamá Mía 360 y diferentes organismos ofrecen.

La agencia, liderada por el MBA Federico Pipman, junto con www.diariojudio.com están logrando importantes convenios para facilitar la inserción laboral a los ciudadanos israelíes de habla hispana.

Al igual que sucedió hace 20 años, el Estado de Israel está experimentando una ola migratoria enorme desde América Latina. A comienzos del siglo XXI decenas de miles de olim, principalmente de Argentina, llegaron a Israel con el sueño de comenzar una nueva vida. Sin embargo, menos del 20% se quedó en el país, según las cifras oficiales. El resto volvió a su lugar de origen o fue en búsqueda de otros horizontes.

La razón fundamental de esta aliá incompleta fue la poca inserción que tuvieron al mercado laboral. Los inmigrantes llegaron con títulos universitarios bajo el brazo, no lograron desempeñarse profesionalmente y terminaron trabajando con remuneraciones bajas y poca visión de crecimiento a futuro para mantener su calidad de vida deseada.

Actualmente, las cifras oficiales indican que más de 30 mil olim latinos están esperando el día de llegada a su nuevo hogar, además de los casi 8 mil que ya han arribado a Israel en último tiempo. En momentos difíciles, Israel fue siempre el norte a seguir para las comunidades judías de todo el mundo, y una época de incertidumbre como esta no podía ser la excepción. Los judíos del mundo miran a Israel como el paso a seguir, e Israel no solamente tiene las puertas abiertas, sino que su compromiso eterno como Hogar del Pueblo Judío se traduce en que las condiciones para la recepción de inmigrantes de todas las latitudes, con distintos backgrounds y condiciones socioeconómicas, sean siempre las mejores posibles.

Teniendo todo esto en cuenta, el MBA Federico Pipman, su equipo y la participación de diariojudio.com y masideas.com tomaron la decisión de crear nuevas oportunidades para que el olé logre una inserción más sencilla y que su sueño de vivir en Israel se convierta en una realidad duradera, que las herramientas que reciba le sirvan para desempeñarse en este medio permanentemente.

Por ello, en esta oportunidad la coordinadora de alia latina de la Municipalidad de Modiin Macabim Reut facilito la involucración de MATI (Centro de Desarrollo de Ideas Empresariales) HOLON y el MATI MAALOT TEL AVIV –YAFO. para abrir sus puertas para dar una herramienta real, funcional a los inmigrantes latinos para insertarse laboralmente sin distinción de edad, sexo o capacitación académica previa, con capacitaciones rentables. Estos cursos serán dictados online y en español y contarán con subsidios del Ministerio de Inmigración y Absorción.



El Ministerio de Inmigración y Absorción (Misrad Haklitá) pone a disposición de emprendedores nuevos inmigrantes (olim jadashim) o ciudadanos que retornan (toshavim joszrim) una "caja de herramientas" integral y de alto nivel profesional, para iniciar un emprendimiento en Israel o desarrollar y ampliar una empresa existente.

Estos servicios son otorgados por consultores profesionales expertos, en el marco del MATI (Centro de Desarrollo de Ideas Empresariales) HOLON y el MATI MAALOT TEL AVIV –YAFO.

Planificación estratégica, marketing, diseño gráfico y WEB, administración de redes sociales, marketing, Relaciones Públicas son sólo algunas de las opciones que sólo una institución con el prestigio y la experiencia de MATI (Centro de Desarrollo de Ideas Empresariales) HOLON y el MATI MAALOT TEL AVIV –YAFO.

Esto se puede llevar a cabo de forma dinámica, conectada a las últimas tendencias pedagógicas, y en español, con programas pensados especialmente para el nuevo inmigrante que busca una herramienta para poder realizarse en un mercado competitivo, dinámico y global como el israelí. Todo esto se puso de manifiesto recientemente, cuando en una encuesta entre más de 500 olim de diferentes lugares del país. Comento sus inquietudes y necesidades

“Esto lo hacemos por la aliá, el sionismo y la responsabilidad total que sentimos hacia todo el Pueblo de Israel. Mi camino de vida es "Torá ve Avodá". Nos ponemos esta tarea sobre nuestros hombros para dar una mano de manera urgente y real a esta situación. Salimos con todo al mercado para darles a los nuevos inmigrantes las herramientas necesarias para que no vuelva a suceder lo que pasó anteriormente. Nuestra gran ventaja es que somos la única compañía de marketing que trabaja en español y que no deja a nadie afuera ya que no exigimos ningún tipo de certificación previa o límites de edad”, explicó el MBA Federico Pipman, CEO de Mama Mía 360.

Ofreciendo máxima flexibilidad en la modalidad como así también en las temáticas, acorde a las necesidades y prioridades de la entidad y el público a quien va dirigido. Las capacitaciones están dirigidas a ciudadanos israelíes hasta 10 años en el país. y se dictarán tanto en forma presencial como online. Para más información, pueden contactarse a

Cosas para tener en cuenta:



Los nuevos inmigrantes y residentes que regresan reciben beneficios significativos en MATI con un subsidio del Ministerio de Absorción.

Según las definiciones del Ministerio de Inmigración y Absorción, tienen derecho a los servicios:

Un nuevo inmigrante tiene derecho a recibir la canasta de beneficios hasta 10 años a partir de la fecha de su inmigración a Israel, entre las edades de 21 a 64 años.

Un residente que regresa tiene derecho a recibir la canasta de beneficios por hasta dos años a partir de la fecha de su regreso a Israel, entre las edades de 21 a 64 años.

La canasta de beneficios del Ministerio de Absorción en el ámbito del emprendimiento incluye:

Reunión de consulta inicial gratuita en MATI, gracias a una subvención del Ministerio de Absorción.

Hasta 20 horas de soporte comercial en una variedad de diferentes áreas de consultoría (marketing, ventas, importación-exportación, logística, finanzas, restaurantes y más ...) sin cargo - con subsidio total del Ministerio de Absorción.

MATI - Centro de Desarrollo Empresarial de Israel Es una institución sin fines de lucro establecida en 1991 para ayudar, orientar y acompañar a los emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas de Jerusalén y sus alrededores.

Brindando asesoramiento empresarial, consultoría, tutoría y capacitaciones Apoyo empresarial, asistencia para la obtención de préstamos comerciales, tutoría empresarial, reuniones de networking empresarial, planes comerciales subvencionados, estudios de viabilidad empresarial, cursos y talleres para emprendedores y propietarios de empresas.

MATI Israel está contigo de camino a los negocios!!!.

