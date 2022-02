Un grupo de 23 científicos, médicos y académicos judíos publicaron el viernes una carta abierta al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que afirman estar “profundamente preocupados” por la forma en que ha descrito a los manifestantes en Canadá que protestan contra los mandatos y restricciones relacionadas con el COVID-19 desde finales de enero.

Uno de los autores de la carta, el profesor de biofísica de Stanford Michael Levitt, que recibió un tercio del Premio Nobel de Química en 2013, compartió una copia de la carta en Twitter.

“En las últimas semanas, hemos seguido las noticias sobre las protestas del Convoy de la Libertad 2022 que han tenido lugar en Canadá. … Hemos sido testigos, con una preocupación lamentable, de cómo en lugar de un diálogo constructivo con los manifestantes, usted adoptó una campaña de desprestigio por asociación, retratando a los manifestantes como ‘simpatizantes nazis’, ‘racistas’ y ‘antisemitas'”, dijo el grupo en su carta.

“El último incidente fue su alegación del 16 de febrero de que un miembro judío del Partido Conservador estaba ‘apoyaba a gente que agita esvásticas'”, añadieron.

Trudeau hizo el comentario en el Parlamento durante el periodo de preguntas, en medio del debate sobre el bloqueo en Ottawa y la declaración del estado de emergencia por parte de Trudeau el 14 de febrero. Trudeau es el primer primer ministro que invoca la Ley de Emergencia desde que se convirtió en ley en 1988.

Melissa Lantsman, parlamentaria conservadora por Thornhill en la Cámara de los Comunes, dijo a la cámara que Trudeau “aviva el fuego de una emergencia nacional injustificada” al haber descrito a los manifestantes como “‘muy a menudo misóginos, racistas’, ‘odiadores de las mujeres’, ‘negadores de la ciencia’, los ‘marginales'”.

A continuación, preguntó: “Entonces, señor presidente, ¿cuándo perdió el primer ministro el rumbo? ¿Cuándo ocurrió?”.

Trudeau respondió: “Los miembros del Partido Conservador pueden apoyar a gente que agita esvásticas. Pueden apoyar a gente que ondea la bandera confederada”.

“Elegiremos estar con los canadienses que merecen poder llegar a sus trabajos, poder recuperar sus vidas. Estas protestas ilegales tienen que parar y lo harán”.

El presidente de la Cámara de Representantes, Anthony Rota, dijo: “Solo quiero recordar a sus los miembros, incluido el primer ministro, que deben utilizar palabras que no sean provocadoras en la Cámara”. Sin embargo, Trudeau no retiró su comentario.

Lantsman, descendiente de supervivientes del Holocausto, dijo en Twitter que Trudeau la acusó falsamente de apoyar una esvástica. “Qué declaración tan vergonzosa e impropia de alguien que ocupa un cargo público; me debe una disculpa”, escribió.

En la carta del viernes, el grupo judío de científicos, médicos y académicos expresó su desaprobación por la reciente retórica de Trudeau.

“Nosotros, un grupo apolítico de científicos médicos, médicos, investigadores y juristas judíos israelíes, algunos de nosotros la segunda o tercera generación de descendientes de supervivientes del Holocausto, estamos profundamente preocupados por su intento de estigmatizar a los manifestantes del Convoy de la Libertad 2022 como partidarios de la ideología nazi”, escribieron.

“La importante lucha contra el antisemitismo no debería ser usada como arma y dirigida a una protesta civil legítima que tiene como objetivo restaurar las libertades fundamentales, en lo que solía ser, hasta no hace mucho, uno de los países más libres del mundo”.

The Epoch Times se ha puesto en contacto con la oficina de Trudeau para que comente la carta.

La noche del viernes, Trudeau escribió en Twitter: “Los bloqueos y las ocupaciones ilegales han amenazado a las empresas, han puesto en peligro los puestos de trabajo y han obstruido las comunidades desde hace tres semanas. Esta semana, para restaurar el orden público y proteger a los canadienses mientras la situación evoluciona, nuestro gobierno invocó la Ley de Emergencias”.

“Seguiremos asegurándonos de que las autoridades municipales, provinciales y federales dispongan de los recursos necesarios y hagan todo lo necesario para mantener a la gente a salvo y tener la situación bajo control, y nos aseguraremos de que sus derechos y libertades estén protegidos”, añadió. “Esa sigue siendo nuestra máxima prioridad”.

Los manifestantes se han sentido ofendidos por los recientes comentarios de Trudeau, que los ha calificado de racistas o personas que actúan por odio, según reportó anteriormente The Epoch Times. Trudeau dijo anteriormente que los manifestantes son una “minoría marginal” que tiene “puntos de vista inaceptables” y defiende teorías conspirativas.

Los manifestantes en la Colina del Parlamento han llevado en su mayoría banderas canadienses. En las redes sociales circularon algunas imágenes que mostraban símbolos nazis en las banderas, mientras que otros videos en las redes sociales mostraban a los manifestantes diciendo a los que llevaban carteles de odio que se fueran.

Algunos reportes locales también han afirmado que las personas que se oponen a los mandatos de vacunación han comparado los mandatos de Canadá con la persecución de los judíos por parte de los nazis.

La protesta comenzó a finales de enero como una muestra de desafío. Los camioneros se opusieron al mandato de vacunación del gobierno canadiense que comenzó el 15 de enero para los camioneros que suelen cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Desde entonces se ha convertido en un gran movimiento al que se han unido personas de todo Canadá para oponerse a los diferentes mandatos y restricciones por el COVID-19.

Los convoyes de vehículos llegaron a Ottawa el 29 de enero, y muchos han permanecido en la ciudad, con camiones y otros vehículos estacionados junto a la Colina del Parlamento. Desde entonces, se han establecido varios convoyes de protesta en diferentes partes de Canadá.

En los primeros momentos de la protesta, Trudeau dijo que no se reunirá con los manifestantes, y que no se acercará a las manifestaciones “que han expresado una retórica de odio, violencia hacia los conciudadanos y una falta de respeto no solo a la ciencia, sino a los trabajadores sanitarios de primera línea”.

Tras la invocación de la Ley de Emergencias, dos de los principales organizadores de la protesta Convoy de la Libertad, Chris Barber y Tamara Lich, fueron detenidos en Ottawa el jueves. El jefe interino de la policía de Ottawa advirtió ese mismo día que la acción para desalojar a los manifestantes del Convoy de la Libertad era “inminente”.

Lich, en una rueda de prensa celebrada el 14 de febrero, dijo que los manifestantes “seguirán siendo pacíficos” a pesar del uso de la Ley por parte del gobierno.

A pesar de las detenciones, muchos manifestantes siguen en Ottawa. A principios de febrero, Lich dijo que los manifestantes no se irán hasta que el gobierno levante los mandatos relacionados con el COVID-19.

“No venimos a ser agresivos ni actuamos por odio ni a causar violencia”, dijo a The Epoch Times. “Nos vamos a quedar el tiempo que haga falta. No nos iremos hasta que Canadá sea libre”.

Con información de Rahul Vaidyanath. Fuente: The Epoch Times en español