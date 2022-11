El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, intentará formar una coalición de gobierno en solo dos semanas, para el 15 de noviembre, fecha de la juramentación de la nueva Knesset, informaron el miércoles los medios israelíes.

El movimiento de Netanyahu refleja su confianza en que formará fácilmente un gobierno, ya que normalmente se le daría 28 días para construir una coalición con la posibilidad de una extensión de 14 días. Asignará leales a puestos clave, informó Canal 11.

Los nombres que se han barajado son Ron Dermer, ex embajador de Israel en los Estados Unidos, como el nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, así como el ex secretario del gabinete Tzachi Braverman y el gerente de campaña Yossi Sheli para altos cargos no especificados en la Oficina del Primer Ministro.

Se espera que Aryeh Deri del Partido Shas, como el aliado de Netanyahu de más larga duración, desempeñe un papel importante en el nuevo gobierno, informó el Canal 11. Mientras que los miembros de la floreciente coalición de Netanyahu están pidiendo reformas sustanciales al sistema de justicia, Deri actuará como un “factor de equilibrio” con respecto a los cambios esperados, dijo el medio de comunicación.

Itamar Ben-Gvir, líder del Partido Otzma Yehudit, que se asoció con el Partido del Sionismo Religioso para postularse en una sola lista, recibirá el Ministerio de Seguridad Pública, un puesto que exigió tres días antes de las elecciones en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, Bezalel Smotrich, presidente de Sionismo Religioso, está mirando al Ministerio de Finanzas.

Con el 87,6% de los votos contados, la coalición de Netanyahu parece estar navegando hacia la victoria y obtendrá 65 escaños en la Knesset (61 escaños es el mínimo necesario para una mayoría en el parlamento de 120 escaños de Israel).