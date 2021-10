REGLAS Y PROCEDIMIENTOS OFICIALES DEL 1 DE NOVIEMBRE

Ahora es oficial. A partir del 1 de noviembre de 2021, ya no habrá un sistema de permisos para ingresar a Israel. Ya no necesitará ser pariente de primer grado ni solicitar un permiso con 30 días de anticipación. Sin embargo, debe cumplir con ciertos criterios de vacunación o recuperación para ingresar a Israel.

A. Criterios para ingresar a Israel: debe cumplir UNA de estas condiciones para ingresar a Israel:

Vacunado dentro de los seis meses posteriores al viaje con una segunda vacuna o un refuerzo (Pfizer, al menos 7 días después de la inyección, otros tipos de vacunación, al menos 14 días después de la inyección). O

B. Recuperado dentro de los seis meses del viaje con prueba de un resultado positivo de PCR y han pasado más de 11 días desde el resultado positivo. O

C. Recuperado en cualquier momento, incluso más de seis meses antes del viaje, con prueba de resultado positivo de PCR Y vacunado con al menos una dosis dentro de los seis meses posteriores al viaje.

(Si han pasado seis meses desde su última vacuna o desde su recuperación durante su estadía en Israel, aún puede venir a Israel; sin embargo, su pase verde caducará durante su visita cuando pase la marca de los seis meses).

Si se vacunó o se recuperó hace más de seis meses, o nunca se vacunó ni se recuperó, consulte el final de este documento.

B. Proceso para ingresar a Israel

Obtendrá la entrada a Israel a través del formulario de declaración del Ministerio de Salud: 48 horas antes de su vuelo, completará este formulario:

https: //corona.health.gov.il/en/flights / ...

Para aquellos que hayan viajado a Israel anteriormente, lo conocerán como el "formulario previo al vuelo de 24 horas". Una vez que presente este formulario correctamente, en cuestión de minutos recibirá un correo electrónico de "Do Not Reply-MOH", que es el registro que debe mostrar en el aeropuerto. Se incluirá su pase verde. Si su certificado de vacunación no está validado digitalmente en Israel, podría llevar más tiempo recibir este correo electrónico.

Consejos para completar este formulario correctamente:

1. Debe completarse dentro de las 48 horas posteriores al vuelo; será la base de su entrada a Israel.

2. Necesitará información de vuelo específica, es decir, el nombre de la aerolínea, el número de vuelo y la hora estimada de llegada a Israel.

3. Necesitará una ubicación de aislamiento específica, con una dirección y un número de casa específicos que no se pueden cambiar más adelante.

4. Deberá cargar sus registros de vacunación en formato PDF. Si tiene un registro de vacunación con un código QR, úselo.

5. Si envía una carta de recuperación junto con resultados positivos de PCR, o cualquier otro documento de varias páginas, debe combinarlos en un archivo y comprimirlos usando www.ilovepdf.com.

6. Asegúrese de que todos los archivos tengan menos de 1 MB y use www.ilovepdf.com para comprimir archivos.

7. Todo el mundo necesita una prueba de PCR negativa dentro de las 72 horas previas al despegue. (Se otorgará una exención de la prueba de PCR previa a la salida a los recuperados, si han pasado al menos 11 días y no más de 3 meses desde el día del diagnóstico como caso de COVID-19. Tenga en cuenta que esta exención es para la PCR previa a la salida solo pruebas; no es una exención de la prueba de PCR a la llegada a Israel).

Debe tener su prueba de PCR negativa y una copia del Formulario de Declaración de Entrada de 48 horas para abordar un avión a Israel. Estos son los únicos documentos que necesita.

C. Protocolo de llegada a Israel:

1. Todos, salvo ninguno, incluidos los ciudadanos israelíes, deben someterse a una prueba de PCR al llegar al aeropuerto Ben Gurion. Reserve su prueba por adelantado con TestnGo:

https://testngo.femi.com/en/sign-in

Si da positivo en el aeropuerto Ben Gurion, estará en cuarentena de 10 días. No hay excepciones y no tenemos forma de acortar su cuarentena si esto sucede.

2. En su formulario TestnGo, utilice un número de celular israelí al que tenga acceso. Ahí es donde recibirá los resultados de su prueba de PCR. No proporcionar un número de teléfono celular israelí puede resultar problemático.

3. Ya no es necesario realizar pruebas serológicas en Israel para recibir un pase verde o salir de la cuarentena y, por lo tanto, no es necesario reservar una prueba.

D. Reglas de cuarentena en Israel:

Cuarentena de 24 horas: la mayoría de los visitantes que lleguen a Israel se mantendrán en este nivel de cuarentena, lo que significa que se le dará de alta después de recibir un resultado negativo de PCR del aeropuerto o cuando hayan pasado 24 horas, lo que ocurra primero.

Habrá una cuarentena de 10 días para aquellos que den positivo por COVID en el aeropuerto Ben Gurion.

Habrá una cuarentena de 7 días para cualquier persona con un pasaporte israelí válido que no esté vacunada o recuperada dentro de los seis meses. La liberación de la cuarentena viene con una PCR negativa al llegar a Israel y una PCR negativa el día siete.

SI ESTÁ VACUNADO / RECUPERADO HACE MÁS DE SEIS MESES O SI NUNCA HA SIDO VACUNADO O RECUPERADO: Por el momento, se harán excepciones por bodas, nacimientos y otras razones humanitarias. Publicaré una vez que se aclare el proceso para esto. También continuaremos presionando para que los familiares de primer grado que no puedan obtener un refuerzo puedan ingresar con estrictas reglas de cuarentena y enviaremos una actualización si este esfuerzo tiene éxito.

Yad L'Olim seguirá disponible para ayudarlo con todas sus preguntas y desafíos relacionados con los viajes de corona. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, visite www.yadlolim.org, complete el formulario en la página de inicio, elija “corona travel” y haga su pregunta. Nuestro personal dedicado le responderá dentro de las 24 horas.

Recuerde que estas reglas siempre están sujetas a cambios en función de la situación de la corona en Israel y el mundo, así que esté atento a mis actualizaciones.