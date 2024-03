Con Sabor a Chile: Experiencias Únicas en Las Majadas

A unos minutos de Santiago de Chile, la escapada perfecta del ritmo de la ciudad nos sumerge en la naturaleza de Pirque y pone en contacto directo con nuestra alma y mente: Las Majadas. Ubicado en el Valle del Maipo, famoso por sus viñedos, y junto a la cordillera de Los Andes, este es el escenario de experiencias auténticas, encantadores e inolvidables.

Un espacio que nos invita a la introspección y relajación al mismo tiempo que nos pone en contacto directo con la naturaleza y cultura del lugar, el Hotel Las Majadas es miembro de The Leading Hotels of the World y combina a la perfección el lujo con la historia y vivencias fascinantes – desde caminatas y hikes, hasta momentos de relación total en el spa y de placer culinario con sus talleres gastronómicos.

Uno de estos talleres, llamado el Taller de Brasas, nos permite aprender sobre la versatilidad que tienen las brasas, ampliando las posibilidades que da cocinar a la parrilla – desde lo salado a lo dulce, con productos extraídos de la tierra y el mar, mientras el fuego se encarga de generar lazos entre desconocidos. Nos ponemos en las manos del carismático y talentoso Chef Alejandro y, bajo la sombra de los majestuosos árboles del parque del hotel, en este taller compartimos risas alrededor del fuego, mientras gozamos del buen comer y brindamos con vino o cerveza.

En este entorno único vivimos un viaje culinario en diversas preparaciones; desde salmón fresco chileno, hasta exquisitos cortes de carne, pan hecho en casa y sabrosas salsas. Aprendiendo a cocinar estos exquisitos platillos y luego disfrutando de nuestras creaciones fue una experiencia sensorial de aprendizaje y placer combinado. También podemos visitar el huerto del hotel y nos sumergimos en el mundo del arte culinario local.

La excelente cocina del Restaurante Sequoia del Hotel Las Majadas es el balance perfecto de aromas, texturas y tradiciones que representan lo mejor de la tierra chilena. Con un estilo contemporáneo y que habla de temporadas, privilegia los productos locales y los acompaña con una carta de vinos que recoge las mejores variedades de la zona.

Cada preparación es única, con técnicas que entregan sabores originales, como ahumar algunas carnes en corteza de Sequoia – de ahí el nombre del Restaurante. Aquí nos encontramos con creaciones honestas que nos sorprenden, desde un cordero adobado en un estilo único hasta un medallón de esturión que sorprende al paladar.

La arquitectura moderna y sinuosa de Las Majadas contrasta seductoramente con el precioso palacio histórico, el cual fue construido en 1907 por el arquitecto Alberto Cruz Montt, el mismo creador de algunos de los lugares más emblemáticos de Santiago. Este impresionante palacio es de estilo francés, rodeado de un hermoso parque centenario con más de 1,000 árboles, fue cuidadosamente restaurado para crear un centro de reuniones para Chile y Latinoamérica.

Un espacio único en su estilo, el Hotel Las Majadas es singular en todos los sentidos de la palabra; un espacio que nos pone en contacto con la naturaleza y nos vuelve parte de la cultura local.