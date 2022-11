El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes su intención de postularse para presidente en 2024, prometiendo renovar el excepcionalismo estadounidense si es elegido una vez más para la Casa Blanca.

“Para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y glorioso, esta noche estoy anunciando mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos”, dijo Trump a una multitud de partidarios reunidos en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

“Hace dos años, éramos una gran nación, y pronto volveremos a ser una gran nación”, dijo, y agregó: “Esto no es solo una campaña, esta es una búsqueda para salvar a nuestro país”.

El anuncio se produjo después de que Trump presentará formalmente una declaración de candidatura ante el Comité Federal de Elecciones.

La medida se produce cuando los republicanos están contemplando sus alianzas inmediatamente después de las elecciones de mitad de período, que no se materializaron en una “ola roja” para los candidatos republicanos. En cambio, los demócratas ocuparán el Senado, mientras que una estrecha mayoría republicana esperada en la Cámara aún no se ha confirmado más de una semana después de la votación.

Algunos en el partido han culpado al extremismo y la falta de calidad de los candidatos, la mayoría de los cuales ganaron sus primarias después de recibir un respaldo de Trump.

A pesar de parecer el líder del partido antes de las elecciones intermedias, la hegemonía de Trump está siendo desafiada por otros posibles candidatos.

El conservador Club for Growth publicó encuestas internas de posibles candidatos republicanos en los dos primeros estados primarios de Iowa y New Hampshire, así como en Florida y Georgia. Los resultados mostraron que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, superó a Trump en Iowa y New Hampshire por primera vez, la misma encuesta en agosto mostró que Trump lideraba por amplios márgenes, mientras extendía su ventaja en Florida y Georgia. Otra encuesta de posibles votantes republicanos en Texas, realizada por CWS Research entre el 12 y el 13 de noviembre, mostró que DeSantis aventajaba a Trump por 11 puntos.

Otros posibles candidatos encuestados incluyeron al ex vicepresidente Mike Pence, el gobernador de Texas Greg Abbott, el ex secretario de Estado Mike Pompeo y la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley.

El domingo por la noche, Trump recibió el Medallón Theodor Herzl de la Organización Sionista de América (ZOA) por sus logros en nombre de Israel y los judíos del mundo, incluida la firma de una orden ejecutiva para extender la protección bajo el Título IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (que prohíbe la discriminación basada en raza, color u origen nacional) a estudiantes judíos y pro-israelíes en los campus universitarios; la promulgación de laLey Taylor Force, que redujo la ayuda financiera a la Autoridad Palestina mientras siguiera pagando estipendios a los terroristas y a las familias de los terroristas asesinados que asesinaron a israelíes o estadounidenses; permitir que los estadounidenses nacidos en Jerusalén incluyan a Israel como su lugar de nacimiento en sus pasaportes; trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén; reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán; retirarse del acuerdo nuclear con Irán; forjar los Acuerdos de Abraham entre Israel y cuatro naciones árabes: los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán; y ser el primer presidente de Estados Unidos en rezar en el Muro Occidental.

En el evento de ZOA, Trump pidió mayores esfuerzos para persuadir a los judíos a votar por los republicanos.

“Tenemos algunas personas en este país que resultan ser judías que no están haciendo lo correcto para Israel, ¿lo sabes? Demasiados”, dijo. “Así como usted [el presidente nacional de ZOA, Mort Klein] estaba diciendo cuánto hemos hecho, como saben, los demócratas obtienen el 75% del voto [judío], lo cual es difícil de creer, ¿verdad? No podemos dejar que eso continúe”.