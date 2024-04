El expresidente, Donald Trump, culpó a Netanyahu por el ataque del 7 de octubre

En una amplia entrevista concedida a la revista Time, el ex presidente de Estados Unidos y actual aspirante del Partido Republicano, Donald Trump, tiene duras palabras para el primer ministro Benjamin Netanyahu y para los dirigentes de guerra israelíes, pero promete «proteger a Israel» si es reelegido en noviembre.

El 7 de octubre «ocurrió bajo su vigilancia», dice Trump, y añade que Netanyahu ha sido criticado con razón por no haber impedido el ataque de Hamás.

«Tienen el equipo más sofisticado», dice Trump de Israel. «Tenían todo lo necesario para impedirlo. Y mucha gente lo sabía, ya sabes, miles y miles de personas lo sabían, pero Israel no lo sabía, y creo que él está siendo culpado por eso muy fuertemente, siendo culpado.»

Trump también dice que tuvo una «mala experiencia» con Netanyahu, acusándolo de abandonar la operación estadounidense para matar al líder del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Qassam Soleimani, en enero de 2020.

«De repente, nos dijeron que Israel no lo iba a hacer. Y eso no me hizo ninguna gracia. Fue algo que nunca olvidé. Y me enseñó algo».

Preguntado por el ministro del gabinete de guerra y presunto rival de Netanyahu, Benny Gantz, Trump lo califica de «bueno», pero no dice que preferiría trabajar con él antes que con Netanyahu.

«No he hablado con él de eso. Pero hay gente muy buena que he llegado a conocer en Israel que podría hacer un buen trabajo», dice.

El 7 de octubre no habría ocurrido si él estuviera en el cargo, argumenta Trump. «Nunca habría ocurrido», insiste. «Nunca habría ocurrido. No habrías tenido-Hamas no tenía dinero».

«No teníamos terror… y nos deshicimos del ISIS al 100%. Ahora están empezando a volver».

Volviendo a los rehenes, Trump conjetura sin ofrecer pruebas que «os quedan muy pocos rehenes.»

«No creo que esta gente sea capaz o quiera ocuparse de la gente como negociaciones», dice, sin explicar si se refiere a los negociadores israelíes o a los de Hamás.

«Creo que los rehenes van a ser muchos menos de los que la gente piensa, lo que es algo muy triste».

Trump también dice que Israel ha hecho las relaciones públicas «muy mal».

«No creo que el Fondo de Defensa de Israel [sic] o cualquier otro grupo deba estar enviando todas las noches fotos de edificios cayéndose y siendo bombardeados con posiblemente gente en esos edificios cada noche, que es lo que hacen», dice el magnate de los negocios de 77 años.

Trump afirma que la solución de los dos Estados es ahora «mucho más difícil de conseguir» y que cada vez menos gente respalda la idea.

También cita la forma en que se educa a la juventud palestina: «Los niños crecen y se les enseña a odiar a los judíos a un nivel que nadie creía posible».

Trump dice que el público israelí le apoya de forma abrumadora.

«No ha habido ningún presidente que haya hecho lo que yo he hecho en Israel», asegura Trump. «Y es interesante. El pueblo de Israel lo aprecia. Tengo como un 98%: tengo los números más altos de aprobación».

«He sido muy leal a Israel, más leal que cualquier otro presidente», presume el 45º presidente de EE UU. «He hecho más por Israel que cualquier otro presidente. Sí, protegeré a Israel».