El actor Jon Lovitz arremetió en contra del senador Bernie Sanders por su oposición al Estado judío

Jon Lovitz, reconocido actor cómico, arremetió en contra del senador Bernie Sanders y de quienes considera son miembros de un “Escuadrón demócrata” que se opone al Estado judío.

Durante una entrevista concedida a Fox News Digital, el californiano de 66 años aseguró que el congresista por Vermont es el “mejor ejemplo de un judío que se odia a sí mismo” y definió como “repugnante”.

“Sanders y el Escuadrón dicen que no deberíamos tener dinero para financiar a Israel. No es ningún secreto que son terriblemente antisemitas.

Todos mis amigos que son judíos dicen: Bernie Sanders, un judío que se odia a sí mismo“, señaló.

Acto seguido, Lovitz señaló a Sanders por tener tres casas, lo cual no corresponde a su salario de $174 mil dólares como senador.

“¿Qué le pasa a este tipo? No me gusta cuando la gente gana dinero. No está bien. Sólo debería ganar una cantidad limitada, tiene tres casas y debería tener solo una”, indicó.

Asimismo, el actor lamentó que después de ser proisraelíes durante años, el “Escuadrón demócrata” ahora promueva el boicot, la desinversión y la sanción antiisraelí.

“¿Qué es eso, Ilhan Omar? Ella no quiere darle dinero a Israel para ayuda militar. ¡Es nuestro aliado! ¡Son una democracia! Estás en contra de darle dinero a un aliado demócrata, pero le estamos dando dinero a Ucrania”, expresó Lovitz con respecto a la posición asumida por la primera mujer de origen somalí y musulmana en lograr un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Jon Lovitz también se dio tiempo para criticar a la representante Rashida Tlaib, demócrata por Michigan y una de las políticas que mayor solidaridad han profesado hacia Palestina.

“‘Palestina libre. No soy antisemita’, pero eso significa que quieres deshacerte de Israel. En su oficina, hay fotografías de eso. Tiene un mapa y un post-it sobre Israel, dice ‘Palestina’. Quiero decir, ella es palestina. Lo entiendo… pero está difundiendo mentiras.

Dijo que Israel bombardeó el hospital y mató a 500 personas. Y luego, después de que demostraron que Israel no disparó la bomba. Ella nunca quitó el tweet ni dijo: ‘Cometí un error. Entonces, ¿Cómo puedes escuchar todo lo que ella dice?”, enfatizó.