El británico George Benjamin, premiado en España por modernizar la ópera

El compositor británico George Benjamin (Londres, 1960) fue galardonado con el Premio Fronteras del Conocimiento que concede la española Fundación BBVA por «modernizar el lenguaje operístico» manteniendo una forma «rigurosa y detallista en todos los aspectos compositivos», informó la institución.

El jurado otorga en su XVI edición el galardón a Benjamin, autor de cuatro óperas, por «su extraordinaria aportación y su impacto en la creación contemporánea en los ámbitos de la música sinfónica, la ópera y la música de cámara».

Su música sinfónica y de cámara ha sido interpretada por las orquestas e instituciones más importantes del mundo, pero el jurado -en el que estuvo el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch- destaca que las óperas ‘Into the Little Hill’ (2006), ‘Written on Skin’ (2009-12), ‘Lessons in Love and Violence’ (2015-17) y ‘Picture a day like this’ (2023) consiguen proponer «nuevas estructuras narrativas» y mantener «una dramaturgia emocional que conecta y conmueve al público del siglo XXI».

Benjamin mantiene un profundo vínculo con España, y por ejemplo en su obra para orquesta y coro ‘Dream of the Song’ (2014-2015) utiliza poemas de Federico García Lorca y también hay textos basados en poesía hebrea del siglo XI de Andalucía.

En parte se explica esta conexión porque es sefardí en más de un 50 %: «Mi familia es judía, y la familia de mi madre vino de España. El nombre original era Abendana, y estoy bastante seguro de que las raíces vienen de la tradición traductora del centro de España, ya sea Toledo o más al sur. Así que siento un vínculo real, espiritual [con España]», concluye él mismo en la nota de prensa.

Josep Pons (actual director musical del Gran Teatre del Liceu de Barcelona) le invitó a dirigir la Orquesta de Cámara del Teatro Lliure de Barcelona y la Orquesta Ciudad de Granada. «Eso me dio la emocionante oportunidad de ver el que quizá sea el lugar más hermoso de Europa, que es la Alhambra», subraya.

Alumno destacado de Olivier Messiaen, que le definió como «el músico más importante desde Mozart», Benjamin fue el compositor más joven en estrenar en los BBC Proms de Londres, y en la actualidad es compositor, director y catedrático Henry Purcell de Composición en el King’s College de Londres.

«Quise componer ópera desde muy joven, cuando tenía 10 años. ¡Soñaba con óperas!, pero compuse mi primera ópera cuando tenía unos 45 años. Y la razón principal es que tardé entre 20 y 30 años en encontrar al colaborador perfecto: el autor Martin Crimp», asegura sobre el dramaturgo.

Tal y como reconoce Víctor García de Gomar, secretario del jurado y director artístico del Gran Teatre del Liceu: «Probablemente estamos hablando del nombre más representativo de la música contemporánea y que todavía está en un momento creativo importantísimo; cada título nuevo que presenta en su catálogo es esperado por el mundo, especialmente en las óperas».