El Centro Simon Wiesenthal advirtió sobre el “mensaje de odio antisemita” de Roger Waters

En octubre de este 2023, Roger Waters le dará inicio a su gira por Latinoamérica en la que visitará Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia y Ecuador entre el 24 de octubre y el 9 de diciembre. Sin embargo, desde el Centro Simon Wiesenthal denuncian que “vuelve a utilizar la música como excusa para sembrar su obsesivo mensaje de odio”.

La ONG que impulsa la promoción de la convivencia en la diversidad y confronta el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la discriminación lanzó una campaña para advertir sobre el mensaje expresado por el cofundados de la banda Pink Floyd. “Que su odio no secuestre la música”, sostiene la organización.

“Vuelve a utilizar el cerdo volador inspirado en la iconografía antisemita que circuló en Europa Central durante la Edad Media, conocida como judensau o judenschwein, en alemán, cerdo/a judío/a“, manifestó el centro a través de un comunicado argumentando que con estas ilustraciones “se denigraba y humillaba a los judíos”.

La publicación señaló que “para que no queden dudas, su cerdo volador tiene pintada una Estrella de David” y detalló: “Se viste como un oficial SS y agrega la comparación entre Ana Frank, la adolescente judía que se ocultaba de los nazis y murió en un campo de concentración, con la periodista especializada en zonas de conflictos de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, muerta en un intercambio de balas”.

En relación a este último punto, la ONG afirma que lo realiza “con el solo propósito de igualar a los nazis con los israelíes que defienden su territorio“.

Roger Waters volverá al país en noviembre de este año.

“La idea es advertir a la gente, que por ahí lo único que hace es escuchar su música y reconocerle un determinado valor y en eso no vamos a entrar”, señaló Dr. Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina, en diálogo con PERFIL y agregó: “El tema es utilizar esa posición de artista famoso para instalar un mensaje de odio”.

Al respecto, Gelblung explicó que la campaña cuenta con diferentes etapas, que comienza con la difusión del flyer, y recordó que “cuando él tuvo su gira anterior (2018) ya fue motivo de discusión todos estos temas”, motivo por el que el centro realizó una movilización similar repartiendo volantes en las afueras del estadio donde se presentó.

“Después de esa campaña, en el recital que hizo en México no tuvo ni una sola postura política en todo el recital. Al parecer algo de efecto debió haber tenido en aquel momento”, sostuvo.

“La idea es acercarnos a hablar con las productoras. En Estados Unidos, catorce organizaciones se juntaron para pedirle la reconsideración del contrato a la productora que lo va a llevar. Pensamos hacer lo mismo. También queremos hablar con los estadios que están dando su alquiler para que un acto donde se propaga el odio se haga”, detalló.

De todas formas, el director del Centro Wiesenthal le aclaró a este medio: “No es nuestra intención que baje sus recitales, sino que no utilice esto para este tipo de cosas. Es un músico, que haga su música. Si quiere ser político, que se dedique a ser político, pero que no utilice el tener una plataforma para plantear un mensaje de odio“.

“No espero muchas cosas de él”, sentenció y añadió: “Si hay alguna falta, las productoras y los estadios están siendo, entre comillas, cómplices o están facilitando la propagación de un mensaje de odio. Alguna responsabilidad tendrán. Roger Waters puede hacerse cargo de lo que quiera, hay que ver si las productoras y estadios están dispuestos”.

Roger Waters vestido como soldado de la SS en uno de sus conciertos. | Créditos: AFP.

“Desde su última visita para acá hay leyes que han cambiado”, advirtió Gelblung y amplió: “Cuatro países adoptaron un elemento llamado “Definición de antisemitismo” y las leyes antidiscriminatorias junto con la definición pueden dar lugar eventualmente a algún tipo de penalidad, con lo cual no descartamos acciones judiciales si es necesario“.

Además, señaló: “Si hay alguna falta penal no tenemos que avanzar nosotros sino que es función del Estado. Y nosotros creemos que la hay. Cada uno de los estados en el continente entenderá si hay o no”. “Distintos estamentos judiciales tendrán su participación efectiva si aquél no se morigera”, insistió.

Por otro lado, el director del centro hizo hincapié en la postura “abiertamente antisemita” del músico y puso como ejemplo la ocasión en la que la esposa de su ex compañero, David Gilmour, lo acusó de “antisemita” y una entrevista en Montevideo, Uruguay, donde sostuvo que “los judíos nos matarán a todos”.

“El punto es utilizar toda esta situación para poder seguir hablando de que hay un poder oculto de los judíos en el mundo, de que cualquier cosa que el estado de Israel es mala“, señaló sobre las polémicas actitudes de Roger Waters y manifestó la preocupación existente sobre la propagación de este mensaje entre sus fanáticos.

Así, expresó: “No tenemos que pecar de ingenuos. Si va una persona de 50 años que siguió toda su carrera, no le importa la posición política, pero personas que quizás no tienen formada su personalidad y escuchan a una persona en una postura casi de ídolo, suelen tener este tipo de efectos”.

“Es una barbaridad porque está poniendo que aquellos que sobrevivieron a la barbarie nazi hoy somos peores que ellos. Un tipo que arenga multitudes da sus opiniones políticas y la gente que se le acerca por una cuestión de gusto artístico termina hipnotizada por determinadas posiciones políticas”, concluyó.