El club de los Emiratos Árabes Unidos anunció el traspaso del futbolista Omer Atzili, primer jugador israelí en un país arabe

El club de fútbol emiratí Al-Ain anunció oficialmente el viernes la transferencia del jugador israelí Omer Atzili por tres años.

El Al-Ain y el Maccabi Haifa , donde ha jugado hasta ahora Atzili, han llegado a un acuerdo sobre el importe del traspaso y la cláusula de rescisión del jugador. El salario que recibirá Atzili del club con sede en los Emiratos Árabes Unidos se estima en casi 1,9 millones de dólares por temporada, sin incluir el bono por victoria.

Al Ain Club signs in initials with @mhfootballclub player Omer Atzili to play for the Boss Squad 🤝 #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/q0rhhgLoUL

— Al Ain FC (@alainfcae_en) June 9, 2023