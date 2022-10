En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) reveló la programación de su 20ª edición, la cual se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre de 2022.

Este 20° FICM se desarrollará en una versión híbrida con funciones presenciales en Ciné- polis Morelia Centro, Cinépolis Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Cen- tro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez, así como funciones virtuales gratuitas a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

SELECCIÓN OFICIAL

La parte esencial del Festival Internacional de Cine de Morelia son las secciones en compe- tencia de Sección Michoacana, Cortometraje Mexicano, Documental Mexicano y Lar- gometraje Mexicano. Este año, la participación será de 59 cortometrajes, 15 largometra- jes documentales, 11 obras michoacanas y 10 largometrajes que suman 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana.

Es importante recordar que, en el caso de los cortometrajes de ficción, documental y ani- mación, así como en el de largometraje documental, el ganador será considerado como elegible para la nominación al Oscar®.

Este año, la Sección de Largometraje Mexicano está conformada por:

Días borrosos , de Marie Benito

Dos estaciones , de Juan Pablo González

La hija de todas las rabias , de Laura Baumeister

Huesera , de Michelle Garza Cervera

Manto de gemas, de Natalia López Gallardo

El norte sobre el vacío , de Alejandra Márquez Abella

Ruido , de Natalia Beristain

Santa Bárbara , de Anaïs Pareto Onghena

Trigal , de Anabel Caso

Zapatos rojos , de Carlos Eichelmann Kaiser.

JURADO

En esta 20ª edición, el jurado de la sección de Largometraje Mexicano del FICM será presidido por el extraordinario realizador polaco ganador del Oscar® y gran amigo del festival, Pawel Pawlikowski y conformado por Ava Cahen, delegada general de la Semana de la Crítica de Cannes; y Gaia Furrer, directora artística de las Giornate degli Au- tori, sección paralela del Festival Internacional de Cine de Venecia. El jurado de la sección de Documental Mexicano estará integrado por Josh Siegel, curador de cine del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA); Annouchka De Andrade, activista cinematográfica y



exdirectora del Festival International du Film d’Amiens; la multipremiada realizadora Heidi Ewing; y Cédric Succivalli, presidente de la Sociedad Cinéfila Internacional (ICS). El jura- do de la sección de Cortometraje Mexicano lo integrarán Marie-Pauline Mollaret, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes; Will Noah, editor de canales en Criterion Collection; y la gran actriz mexicana Arcelia Ramírez; y, por último, Erwin Neumaier, Director General de Estudios Churubusco; Héctor Orozco, reconocido curador e investigador; y Columba Vértiz, destacada periodista mexicana, conformarán el jurado de la Sección Michoacana.

FUNCIÓN INAUGURAL

Gracias al apoyo de Netflix, la película BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verda- des, de Alejandro G. Iñárritu, se proyectará en la Ceremonia de Inauguración de nuestra 20ª edición, evento que se llevará a cabo la noche del 22 de octubre en Morelia con la pre- sencia del extraordinario director y escritor mexicano múltiples veces ganador del premio Oscar®.

Conoce más de BARDO, Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades.

GRAN GALA

En una gran gala dentro del marco de nuestro 20° aniversario, contaremos con el estreno latinoamericano de Pinocho, del gran Guillermo del Toro, gracias al apoyo de Netflix.

INVITADOS ESPECIALES

En esta edición tenemos el privilegio de contar entre nuestros invitados de honor al realiza- dor estadounidense ganador del premio Oscar®, Barry Jenkins, que presentará Moonlight (2016), If Beale Street Could Talk (2018), The Underground Railroad (2021) y The Gaze (2021).

La aclamada realizadora francesa Claire Denis presentará un ciclo especial de su extraor- dinario trabajo.

El legendario productor y realizador con múltiples nominaciones al Oscar®, Frank Marshall, nos acompañará para presentar su documental Jazz Fest: A New Orleans Story (2022), codirigido con Ryan Suffern, así como una función especial de The Other Side of the Wind (2018), la última cinta de Orson Welles, producida por Marshall, y A Final Cut for Orson (2018), de Ryan Suffern

La actriz española Maribel Verdú presentará Raymond y Ray (2022), de Rodrigo García, así como un ciclo especial de su extraordinario trabajo integrado por las películas Blanca- nieves (2012), de Pablo Berger; El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, y Siete mesas de billar francés (2007), de Gracia Querejeta.

Igualmente, tendremos el privilegio de contar con la presencia de: Jerry Schatzberg y Pie- rre Filmon, que presentarán Jerry Schatzberg: Landscape Portrait; Laurent Cantet, que presentará Arthur Rambo; Jeremy Thomas, que presentará Eo, de Jerzy Skolimowksi, cinta premiada en el pasado Festival de Cannes; Luis Mandoki, que presentará Presen- cias; Fernando León de Aranoa, que presentará su nuevo documental Sintiéndolo mu- cho; Amy Redford, que presentará Roost; Julie Bertuccelli, que presentará su documental Jane Campion: The Cinema Woman, y Barnabás Tóth que presentará Those Who Remained.

ESTRENOS INTERNACIONALES

Los estrenos internacionales del 20° FICM son:

Ficción

Triangle of Sadness , de Ruben Östlund, ganadora de la Palma de Oro del pasado Festival de Cine de Cannes

Alcarràs , de Carla Simón, ganadora del Oso de Oro del Festival de Berlín

Armageddon Time , de James Gray

Broker , de Hirokazu Koreeda

Close , de Lukas Dhont

Corsage , de Marie Kreutzer

Decision to Leave , de Park Chan-wook

Empire of Light , de Sam Mendes

Godland , de Hlynur Pálmason

Joyland , de Saim Sadiq

Me, We , de David Clay Diaz

The Menu , de Mark Mylod

Pacification , de Albert Serra

Le pupille , de Alice Rohrwacher

Return to Seoul , de Davy Chou

Los reyes del mundo , de Laura Mora

R.M.N , de Cristian Mungiu

Roost , Amy Redford

Showing Up , Kelly Reichardt

Tell it Like A Woman , de Lucia Puenzo, Maria Sole Tognazzi, Robin Wright, Kátia Lund, Catherine Hardwicke, Patricia Riggen, Malgorzata Szumowska

Venus , de Jaume Balagueró

The Woman King , de Gina Prince-Bythewood

Documental

1341 Frames of Love and War , de Ran Tal

Endangered , de Heidi Ewing y Rachel Grady

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song , de Daniel Geller y Dayna Goldfine

The Invitation , de Fabrizio Maltese

Moonage Daydream , de Brett Morgen

Salvatore: Shoemaker of Dreams, de Luca Guadagnino

SEMANA DE LA CRÍTICA

Como ya es tradición, en esta 20a edición figurará estelarmente la presentación de pelícu- las de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes 2022.

Aftersun , de Charlotte Welles

Alma viva , de Cristèle Alves Meira

Dalva , de Emmanuelle Nicot

Metsurin Tarina ( The Woodcutter Story ), de Mikko Myllylahti

Nos cérémonies ( Summer Scars ), de Simon Rieth

Tasavor ( Imagine ), de Ali Behran

La jauría , de Andrés Ramírez Pulido, ganadora del Gran Premio de la Crítica



FUNCIÓN MUSICALIZADA EN VIVO

Con el apoyo del Instituto Lumière, presentaremos una función musicalizada en vivo del clásico francés Dans la nuit (1930), de Charles Vanel.

IL CINEMA RITROVATO PRESENTA

Gracias al apoyo del Il Cinema Ritrovato y Olivia Harrison, presentaremos funciones es- peciales de:

Él (1953), de Luis Buñuel

Sambizanga (1973), de Sarah Maldoror

One Way Street (1951), de Hugo Fregonese

PROGRAMA “CINE SIN FRONTERAS”

Gracias al apoyo de la Fundación Coppel, presentaremos el ciclo de “Cine sin fronteras”, que incluye:

Beba , de Rebecca Huntt

Gracias, que tenga un buen día ( Thank You, Have a Nice Day ), de Rodrigo Olivar

Mi casa está en otra parte , de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos

Split at the Root , de Linda Goldstein

What We Leave Behind , de Iliana Sosa

PROGRAMA DEDICADO A ROBERT MITCHUM

Este año se exhibirá un programa dedicado al extraordinario actor estadounidense Robert Mitchum, que incluye:

Out of the Past (1947), de Jacques Tourneur

The Big Steal (1949), de Don Siegel

His Kind of Woman (1951), de John Farrow

The Wonderful Country (1959), de Robert Parrish

FUNCIONES ESPECIALES INTERNACIONALES

E.T. (1982), de Steven Spielberg

La fabrique des pandémies , de Marie-Monique Robin

Those Who Remained (2019), de Barnabás Tóth | Con la colaboración de la Emba- jada de Hungría

Toloka (2020), de Mikhail Ilenko | Con la colaboración de la Embajada de Ucrania

Ukrainians in Exile, de Janek Ambros

Werckmeister Harmonies (2000), de Béla Tarr

ESTRENOS NACIONALES

Este año, entre los estrenos mexicanos contaremos con

El sueño de ayer , de Emilio Maillé

Pasitos a la fama , de Carlos Carrera

El poderoso Victoria , de Raúl Ramón

El grosor del polvo , de Jonathan Hernández

Dive , de Lucía Puenzo

Maquíllame otra vez , de Guillermo Calderón



Bering. Encuentro familiar , de Lourdes Grobet

Bridget Tichenor. Visiones reales , de Tufic Makhlouf

TRIBUTO A ALEJANDRO GALINDO

Gracias al invaluable apoyo de la Cineteca Nacional, Filmoteca de la UNAM, Fundación Te- levisa, Raul y Rodolfo de Anda/Cinevisión, America Movil, David Agrasánchez/Nuevo Cine- ma Latino, Sr. Carlos Vasallo, y STPC de la RM, el 20º FICM rendirá tributo al extraordi- nario realizador mexicano Alejandro Galindo, con un programa de funciones especiales de:

Campeón sin corona (1945)

Esquina, bajan! (1948)

Una familia de tantas (1948)

Hay lugar para dos (1948)

Cuatro contra el mundo (1949)

Doña Perfecta (1951)

Los dineros del diablo (1952)

Los Fernández de Peralvillo (1953)

Espaldas mojadas (1953)

FORO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Asimismo, llevaremos a cabo el Foro de los Pueblos Indígenas, con trabajos de de Xun Sero, Isis Ahumada, Roberto Olivares, Julio César Saavedra Castro, Aracely Méndez, Florencia Gómez Santiz, Xóchitl Enríquez Mendoza, Galileo Beethoven Genaro Do- mínguez, José Lomas Hervert, y Salvador Martínez Chacruna.

Las películas que se presentarán en el Foro de los Pueblos Indígenas son:

Largometrajes

Mamá , de Xun Sero

Mi no lugar , de Isis Ahumada

Plegaria , de Roberto Olivares Cortometrajes

Ñuhu , de Julio César Saavedra Castro

El cielo es muy bonito , de Aracely Méndez

3 días, 3 años , de Florencia Gómez Santiz

La Baláhna , de Xóchitl Enríquez Mendoza

Cuentos Mixe , de Galileo Beethoven Genaro Dominguez

La lengua y el olvido , de José Lomas Hervert

Piedra , de Salvador Martínez Chacruna

FUNCIONES ESPECIALES NACIONALES

A quien cierra los ojos , de Ana Díez

Efímera , Luis Mariano García | En colaboración con el Festival Mix: Cine y Diversidad Se- xual

Helguera: el trazo de la congruencia , de Armando Casas | En colaboración con Canal 22 Presenta

María Izquierdo: mujer y artista , de Gabriel Santander | En colaboración con Canal 22 Presenta

Las mujeres pantera , de René Cardona

La revuelta , de Lucero González



Serie documental El Tema: CDMX , de Santiago Maza | En colaboración con La Corriente del Golfo

Un disfraz para Nicolás , de Eduardo Rivero

Dos entre muchos , de Julian Hernández

PROGRAMA IMCINE

Programa 1

La causa (1974), de Arturo Ripstein

Teshuinada (1979), de Nicolás Echevarría

Programa 2

Día de México (1974), de Rubén Gámez

Sur: sureste 2604 (1974), de Paul Leduc

Poetas campesinos (1980), de Nicolás Echevarría

EXPOSICIÓN XX AÑOS, 11 EXPOSICIONES. FUNDACIÓN TELEVISA EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MORELIA

Desde 2012, gracias a la generosidad de la Fundación Televisa, hemos desarrollado once exposiciones fotográficas con materiales de su colección de los acervos fotográficos la cual nos lleva a presentar en la plaza Benito Juárez, en el Centro Histórico de Morelia la muestra XX años, 11 exposiciones. Fundación Televisa en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

IMPULSO MORELIA 8

Asimismo, programadores de importantes festivales nacionales e internacionales, producto- res, distribuidores y agentes de ventas serán invitados para participar activamente en Im- pulso Morelia 8. Este año, el panel estará compuesto por Laurent Cantet, ganador de la Palma de Oro de Cannes; Patricia Riggen, reconocida realizadora mexicana; Daniela Ala- torre, multipremiada productora y realizadora; Claudia G. Covarrubias, directora de pro- ducción y comercialización de los Estudios Churubusco Azteca; Mathilde Henrot, reconoci- da curadora, programadora y cofundadora del servicio online Festival Scope; Alessandro Raja, destacado programador y cofundador también de Festival Scope; y Kyzza Terrazas, reconocido escritor y cineasta mexicano.

Conoce los trabajos que participarán en Impulso Morelia 8.

AGRADECIMIENTOS

Queremos agradecer al Gobierno del Estado de Michoacán, que como cada año a través de Secretaría de Turismo nos brindan su apoyo incondicional para la realización de este gran Festival Internacional de Cine de Morelia, gracias al secretario Roberto Monroy García y a todo el equipo que conforma la secretaría de turismo.

Agradecemos especialmente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por su amable apoyo. Gran parte de las sedes oficiales del festival son posibles gracias a la enorme disposición del rector, el Dr. Raúl Cárdenas Navarro, a la Secretaría de Difusión y Extensión Universitaria y a todo el personal que hace posible que ocupemos sus espacios durante la duración del festival.



También agradecemos, como siempre, el invaluable y generoso apoyo de las diversas de- pendencias del Gobierno del Estado de Michoacán, del Honorable Ayuntamiento de Morelia, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, de Cinépolis, del Instituto Mexicano de Cinematografía, de la Cineteca Nacional, de la Dirección General de Actividades Cinemato- gráficas – Filmoteca UNAM, de la Fundación Televisa, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de todos nuestros medios aliados y de cada una de las instancias que hacen posible la realización de este evento.

Asimismo, deseamos brindar un agradecimiento muy especial por todo su apoyo a la Emba- jada de Francia, a la Embajada de Estados Unidos de América, a la Embajada de Hungría, a la Embajada de España, a UniFrance, a Canal 22, Canal Once, Cinépolis Klic, Cinépolis Distribución, FilminLatino, Sony Pictures Entertainment, Netflix, Piano, Mubi, Universal Pic- tures, Warner Bros. Pictures México, Walt Disney Company Latin America, Tulip Pictures, Interior XIII, Diamond y Cine Caníbal; así como a Mundet, HSBC, Kansas City Southern de México, Lexus, 400 Conejos y Nespresso.

Agradecemos también al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México con el cual ampliamos nuestra colaboración para promover el reconocimiento de la diversidad, el respeto a las diferencias, la difusión de los principios de igualdad de género y no discriminación, y la prevención de las violencias basadas en el sexo y género. Con estas acciones, el FICM busca difundir formas de desarrollo social y comunitario centrado en las personas, ser un espacio de construcción de otras formas de habitar el cine, centradas en la inclusión, además de un espacio seguro para todas las personas que en él confluyen.

Para más información, el FICM invita a visitar su sitio oficial www.moreliafilmfest.com y sus redes sociales, en donde próximamente se podrá consultar la programación del festival y hacer la compra de boletos.