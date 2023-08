El hombre que descubre la historia judía en Jerusalem

Jay Rogosin se define a sí mismo como un arqueólogo de campo. El nativo Nueva York, vino por primera vez a Israel para participar en una excavación arqueológica en 1984, después de enamorarse del campo cuando vivía en los Estados Unidos. Desde entonces, emigró a Israel y se unió a las excavaciones arqueológicas en Cesarea, los Altos del Golán y, más recientemente, en la Ciudad de David de Jerusalem.

Monta su bicicleta para ir al trabajo todos los días a través de la Puerta de Jaffa de la Ciudad Vieja, al sitio excavado por la Universidad de Tel Aviv y la Autoridad de Antigüedades de Israel, «Necesito hacer ejercicio», dice. «Me encanta trabajar con mis manos. Es divertido, cuando era pequeño, mi madre me decía que no me ensuciara las manos y ahora me pagan por hacer precisamente eso», dice.

Rogosin trabajó con bastantes arqueólogos de renombre mundial en su época. “Aprendí mucho. Creo que sé más que los niños que tienen un título en arqueología, pero yo no tengo ese título y esa es mi historia”.

Antes de mudarse a Israel, Jay trabajó como gerente de operaciones en el negocio minorista y dirigió grandes almacenes. Ahora dice que le encanta trabajar en la Ciudad de David. «Es importante para mí cavar aquí y encontrar mis raíces», dice. «He encontrado todo tipo de artefactos rituales judíos. La gente continúa diciendo que no estuvimos aquí y que simplemente colocamos estos artefactos en la tierra», dice.

Rogosin, que pasa tiempo libre escalando montañas o practicando kayak, no revelará su edad. Digamos que tengo 52, sugiere. Pero cuando se le pregunta sobre sus planes para el futuro, dice que no sabe. «Necesito más tiempo para pensar en lo que podría hacer cuando crezca», dice.