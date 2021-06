Una mujer israelí nacida en Jerusalem con ciudadanía británica dijo el miércoles que se sorprendió al descubrir que su nuevo pasaporte del Reino Unido registró su lugar de nacimiento como los "Territorios Palestinos Ocupados".

Ayelet Balaban, cuyo padre es británico, nació en el Hospital Hadassah Mount Scopus en Jerusalem.

El centro médico se encuentra dentro del territorio que formó un enclave israelí entre la Guerra de Independencia de 1948 y la Guerra de los Seis Días de 1967, momento en el que las fuerzas israelíes capturaron el área circundante de Jordania. El sitio de Mount Scopus, que el hospital comparte con la Universidad Hebrea, nunca formó parte del este de Jerusalem controlado por Jordania.

Balaban solicitó su nuevo pasaporte en línea y dice que envió el anterior por correo al Reino Unido el 23 de mayo, dos días después del final del conflicto de 11 días entre Hamas e Israel conocido como Operación Guardián de los Muros y que recibió su nueva documentación el lunes por la noche.

"Me sorprendió ver que mi lugar de nacimiento fue cambiado de Jerusalem a Territorios Palestinos Ocupados", dijo a The Times of Israel.

Balaban inicialmente pensó que había cometido un error al completar el formulario en línea, o tal vez el hecho de que ahora vive en la relativamente nueva aldea de Ganei Tal, fundada por colonos que abandonaron el bloque Katif en Gaza durante la retirada de Israel de la Franja en 2005.

“Nunca viví allí [antes de 2005], pero pensé que tal vez se confundieron y el lugar donde vivo ni siquiera aparece en mi pasaporte ”, dijo Balaban.

Balaban y su esposo Avi dirigen un vivero de plantas y flores en Ashkelon que fue alcanzado por el fuego de Hamas, y se cerró durante el conflicto de Gaza en mayo.

“Viviendo en el sur y trabajando cerca de la frontera de Gaza, acabábamos de pasar la operación militar y estaba completamente conmocionada”, dijo Balaban. "Después de todo lo que hemos pasado, ¿Cómo le haces esto a mi pasaporte personal?"

"Realmente fue una sensación difícil, porque cerramos durante 11 días", dijo. "Tuvimos cohetes que cayeron en nuestros invernaderos, así que ni siquiera pudimos ir allí".

"Hemos estado tratando de curar las heridas y fue realmente impactante para mí", dijo.

Balaban no se ha comunicado con la embajada del Reino Unido en Israel, pero cuando se le pidió una declaración, la embajada solo dijo que estaba investigando el caso.

El pasaporte anterior de Ayelet Balaban, que enumera su lugar de nacimiento como 'Jerusalem'

Balaban dijo que su hermano, que renovó su pasaporte británico hace dos años, todavía figuraba como nacido en “Jerusalén”, lo que la llevó a creer que esta podría ser una nueva política.

Dijo que envió un correo electrónico a la embajadora israelí en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, para buscar una explicación, pero aún no ha recibido respuesta.

Una imagen ilustrativa del Hospital Hadassah Mount Scopus en Jerusalem el 15 de marzo de 2017. (Yonatan Sindel / Flash90)

El lugar de nacimiento para los nacidos en Jerusalem fue un tema polémico también para los ciudadanos con doble nacionalidad, algunos de los cuales libraron una larga batalla legal para que "Jerusalem, Israel" figurara en sus pasaportes estadounidenses en lugar de solo Jerusalem.

En 2015, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló una ley de 2002 en disputa que habría permitido a los estadounidenses nacidos en Jerusalem incluir su lugar de nacimiento como Israel en sus pasaportes estadounidenses. El tribunal dictaminó 6-3 que el Congreso sobrepasó sus límites cuando aprobó la ley, lo que habría obligado al Departamento de Estado a modificar su política de larga data de no incluir a Israel como el lugar de nacimiento de los estadounidenses nacidos en Jerusalem.

Pero el año pasado, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció un cambio en la política del Departamento de Estado desde hace mucho tiempo, permitiendo a los ciudadanos estadounidenses nacidos en Jerusalén decidir si quieren "Jerusalem, Israel" en sus pasaportes.