El presidente Herzog recorrió la frontera de Israel con el Líbano

“Estoy recorriendo hoy la zona norte de Israel, la frontera con el Líbano. Un área increíble, una zona hermosa, con grandes personas que sólo están haciendo el bien construyendo nuestro país”.

El presidente señaló: “Observo el Líbano al otro lado de la frontera. El Líbano está en ruinas, está colapsando, es una tragedia. Extendemos nuestras manos al pueblo libanés. Ellos no merecen esto. No merecen el hechizo iraní que mata y arruina muchas zonas de su país. Definitivamente, no merecen la intromisión de Hezbolá que socava su estabilidad y bienestar”.

Finalmente, el presidente destacó: “Lo más importante, es que quiero decirles a nuestros enemigos, especialmente a Hezbolá, del otro lado de la frontera, que no se equivoquen. Las Fuerzas de Defensa de Israel son fuertes, y están unidas. El ejército es capaz y protegerá y defenderá nuestra soberanía y la seguridad y el bienestar del pueblo de Israel. Esta es nuestra máxima prioridad”.