El hombre británico asesinado a tiros después de tomar rehenes en una sinagoga de Texas afirmó que Estados Unidos se preocuparían más por los «judíos de mierda» en una llamada telefónica durante el asedio, se ha revelado.

Malik Faisal Akram, un ciudadano británico de 44 años de Blackburn, Lancashire, fue asesinado el sábado después de un enfrentamiento de diez horas en el que mantuvo cautivas a cuatro personas en la sinagoga Congregation Beth Israel en el suburbio de Colleyville en Dallas.

El ataque fue descrito como un “acto de terror” por el presidente estadounidense Joe Biden, quien prometió: “Nos enfrentaremos al antisemitismo y al aumento del extremismo en este país”.

El miércoles, la cronica judia publicó una grabación de una llamada telefónica realizada por Akram durante el asedio.

En la grabación le informa a su hermano, quien estaba cooperando con las autoridades: “He tomado algunos rehenes, me han rodeado, estoy en una sinagoga. he venido a morir. Caeré como un mártir, no dejaré que ningún hijo de puta me suprima.

“Estoy bombardeado, tengo todas las municiones, solo he estado aquí (en los EE. UU.) dos semanas y los tengo a todos a punta de pistola”.

Al denunciar a Estados Unidos por la guerra en Afganistán, agregó: “Estoy abriendo las puertas para que todos los jóvenes entren a Estados Unidos y jodan con ellos… ¿por qué necesitamos que estos malditos hijos de puta vengan a nuestros países y hacemos una maldita batalla?

“Vienen a nuestros jodidos países, violan a nuestras mujeres y se follan a nuestros hijos, ¿y no podemos entrar en sus países y joder con ellos? Estoy sentando el precedente hoy”.

Akram también hizo referencia a sus demandas de liberación de Aafia Siddiqui, una científica paquistaní que cumple una condena de 86 años en una prisión de Texas por intento de asesinato y asalto a mano armada.

Aludiendo a las demandas de liberación de Siddiqui por parte de los terroristas de Isis antes de la ejecución del periodista estadounidense James Foley, Akram dijo: “Dejaron morir a James Foley y no la liberaron, pero ¿adivinen qué? Tal vez tengan compasión por los malditos judíos”.

La familia de Akram estaba cooperando con las autoridades durante el asedio, y durante la llamada se puede escuchar a su hermano rogándole que dejara ir a los rehenes y se entregara pacíficamente. La familia condenó el ataque a la sinagoga y señaló que había estado sufriendo «problemas de salud mental».

Los funcionarios del FBI inicialmente afirmaron que el ataque se debió a un problema «no relacionado específicamente con la comunidad judía», aunque luego se refirieron al ataque como «un asunto relacionado con el terrorismo, en el que la comunidad judía fue atacada».

Jeffrey Cohen, uno de los rehenes de la sinagoga, dijo Los tiempos de Israel que si bien Akram “no vino allí para matar judíos”, había “comprado el tropo extremadamente peligroso y antisemita de que los judíos controlan todo, que podríamos llamar al presidente Biden y hacer que lo libere (Siddiqui)”.

A principios de esta semana se informó que Akram era conocido por las autoridades del Reino Unido y objeto de una investigación del MI5 a fines de 2020, pero cuando voló a los EE. UU. se consideró que ya no era un riesgo.

Sin embargo, no está claro por qué a Akram, que tenía antecedentes penales, se le permitió ingresar al país.