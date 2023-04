En 2023 se produce un fuerte aumento de la inmigración no judía a Israel

Mientras Israel celebra 75 años de independencia, la mayoría judía sigue reduciéndose. La nueva publicación de la Oficina Central de Estadística revela que los judíos son ahora sólo el 73,5% de la población, mientras que los árabes son el 21%. En comparación con los datos del año pasado, se ha producido un descenso significativo en ambas comunidades. En 2022, los judíos eran el 73,9% de la población, y los árabes, el 21,1%. Los «otros», no afiliados religiosamente, marcaron un aumento y ahora son el 5,5% de la población.

El Día de la Independencia del año pasado, había 478 mil personas clasificadas como «Otros», mientras que este año cuentan con 534 mil, un aumento de 56 mil durante el año pasado.

El Dr. Yona Cherki, del Centro Israelí de Políticas de Inmigración, que analizó la publicación de la CBS, declaró: «Las tendencias dramáticas de la reducción de la mayoría judía en Israel en favor del aumento de la población de los «otros» que no son árabes y no son judíos es muy preocupante. El grueso de la inmigración no judía a Israel es Aliyah, según la Ley del Retorno, que recibe el estímulo de los organismos oficiales de Aliyah, entre ellos la organización Nativ y la Agencia Judía. Mientras los cargos electos no actúen de forma activa y decidida para modificar la Ley del Retorno, la tendencia a la reducción de la mayoría judía no hará sino aumentar».

El Dr. Cherki añadió que se está intensificando el fenómeno de la inmigración no judía a Israel. «La opinión pública israelí es sensible a la cuestión de los infiltrados y a la de los residentes ilegales, pero hay que entender que la causa principal de la inmigración no judía a Israel es precisamente el marco constitucional creado por la Ley del Retorno, y por eso es tan urgente enmendar la ley.»

«El Día de la Independencia del Estado de Israel sirve para recordar la base de la existencia del Estado de Israel y su propósito: el Estado del pueblo judío, un Estado que es esencialmente judío y democrático. Las tendencias demográficas aceleradas que hemos presenciado en las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, ponen en peligro tangible la visión de la identidad del Estado de Israel.»