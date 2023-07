“Este gobierno podrá ganar una batalla pero no la guerra”: El emotivo mensaje de Yahir Lapid sobre la votación y el riesgo de lo que sucede en Israel

Es un dia triste. Un día de destrucción. Un día de odio sin sentido. Miro a esta coalición celebrando y pregunto, ¿qué estás celebrando? ¿Que está desmantelando nuestro estado judío? ¿Esas personas que han servido juntas en las reservas durante treinta años están cancelando su reunión anual porque saben que terminará mal?

Este gobierno extremista se abraza y posa para celebrar el momento en que lograron que ya no seamos un pueblo unido. Celebrando el momento en que lograron arrojar al basurero de la historia todo lo que nos une.

Hoy, vimos una muestra de debilidad sin precedentes por parte de Netanyahu. No hay primer ministro en Israel. Netanyahu se ha convertido en un títere de una cadena de extremistas mesiánicos.

Conocí a una joven doctora esta semana, trabaja en un departamento de emergencias para niños, tiene cuatro hijos propios. Me habló dolorosamente desde el corazón sobre el hecho de que ya no está segura de que su futuro esté aquí. Felicitacions a la coalición, la derrotaste.

En una democracia a veces se pierde ya veces se gana. Todos entendemos eso. Pero lo que pasó aquí hoy no está dentro del marco de la democracia. es otra cosa Esto es una completa violación de las reglas del juego.

Las reglas son claras, o lo fueron durante setenta y cinco años. El gobierno y la coalición pueden decidir en qué dirección va el país, pero no pueden cancelar la naturaleza del país. No puede decidir que Israel ya no es una democracia, ni con una mayoría de 64, ni con una mayoría de 80, ni con una mayoría de 119.

Ese es el significado de la ley que se aprobó hoy. La abolición de los frenos y contrapesos, la abolición de la separación de poderes, la abolición de los guardianes, la abolición de todo el mecanismo que protege la democracia israelí. Esta no es una victoria para la coalición, es la destrucción de la democracia israelí.

No nos rendiremos. No nos rendiremos. No permitiremos que conviertan a Israel en un país roto y antidemocrático, gobernado por el odio y el extremismo.

Ellos no decidirán cuándo termina nuestra lucha, lo haremos nosotros. Los extremistas no determinarán cómo será el futuro de nuestros hijos. Son nuestros hijos, y nosotros decidiremos. No determinarán cómo se verá el Estado de Israel, esa es una decisión que tomaremos juntos, en el próximo gobierno. En un gobierno de mayoría israelí, que dejará fuera a la extrema minoría.

Este gobierno puede ganar la batalla, pero no la guerra. Israel no se convertirá en Hungría o Polonia.

Mañana por la mañana, solicitaremos al Tribunal Superior contra esta legislación, contra la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y contra la forma antidemocrática y perjudicial en que se llevaron a cabo las discusiones en el Comité.

Nunca ha habido un procedimiento más torcido, agresivo y extraño como el circo grotesco dirigido por Rothman en el comité. No es así como se mantiene una discusión sobre el cambio de una ley básica que concierne a nuestro propio sistema de gobierno. De hecho, en un mundo normal, no permitirían que una discusión sobre hot dogs en el subcomité de hot dogs del comité de salud se manejara de esa manera.

Hago un llamado a los héroes y heroínas de la protesta. No creas sus vítores falsos. Cree en ti mismo. Cree en tu voz clara y fuerte. Cree que el futuro pertenece a aquellos que nunca se dan por vencidos.

Hago un llamado a los reservistas, combatientes y pilotos cuyos corazones se rompieron hoy. Yo era primer ministro. Conozco sus capacidades, su sacrificio y su dedicación al Estado de Israel y su seguridad.

Espere, deje que el Tribunal Superior discuta la ley y solo entonces tome la decisión más difícil de todas. No deje de servir, no perjudique la preparación de las FDI mientras no sepamos cuál será el fallo.

No nos rendiremos. Esto es lo que determinará el destino de nuestro desconsolado país.

Esta es la crisis nacional más grande y peligrosa que hemos enfrentado. No sucedió por nuestros enemigos, sino por un gobierno extremista al que no le importa la economía, ni las hipotecas, ni nuestras relaciones con el mundo, ni la división entre el pueblo de Israel. No hay ciudadano que no sienta el daño económico a partir de este día. No hay ningún israelí cuyo sustento no se vea perjudicado.

Esta crisis amenaza con desgarrarnos porque aquí hay un gobierno extremista que quiere decir que ganó, aunque el precio sea que perdamos todos. Pero no ganó, porque la lucha no ha terminado. Acaba de empezar.

Yair Lapid