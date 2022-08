“El Estado de Israel comparte con Suiza este compromiso con la paz y aspira fervientemente a la paz con todos sus vecinos, y por supuesto con nuestros vecinos palestinos , nuestros vecinos inmediatos. Lamentablemente, se nos impuso el reciente conflicto con los terroristas en Gaza, en el que se dispararon más de mil misiles contra nuestras localidades. Nos vimos obligados a luchar contra las amenazas terroristas ya defender a nuestro pueblo. Me alegra que la calma haya regresado a nuestras ciudades, pueblos y aldeas, y que nuestros ciudadanos hayan regresado a su vida cotidiana pacífica.

“En esta oportunidad, quiero agradecer a todos los que jugaron un papel en el esfuerzo por asegurar la calma. Y un agradecimiento especial a Egipto y Qatar, que demostraron el liderazgo necesario para la estabilidad regional. Esperamos y rezamos para que nuestros hijos en Gaza regresen a casa rápidamente, como les mencioné en nuestra reunión.

“Como usted y yo discutimos, señor presidente, el Medio Oriente se encuentra en una encrucijada crítica. Si bien los Acuerdos de Abraham han creado nuevas vías para transformar la región en un centro de estabilidad, paz y prosperidad, al mismo tiempo, Irán y sus representantes continúan sembrando el terror y socavando a los actores moderados.

“Aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todos los gobiernos, y por supuesto al gobierno suizo, para que se opongan al programa nuclear iraní, en términos claros. Irán ha jurado destruir a Israel y está trabajando incansablemente para desestabilizar nuestra región y el mundo entero.

*“Esperamos que la familia de naciones aclare este punto: la comunidad internacional y las naciones que con tanto orgullo luchan por la paz internacional, no deben aceptar llamados y esfuerzos para erradicar a un estado miembro soberano de las Naciones Unidas.

“El comportamiento de Irán no puede ser respondido con silencio. Las actividades de Irán no pueden quedar impunes. Y lo que es más importante, no se debe permitir que dicho estado posea capacidades nucleares. Se debe negar a Irán tales capacidades por todos los medios necesarios.

”Suiza, como miembro de la las Naciones Unidas y como miembro entrante del Consejo de Seguridad, candidatura que Israel apoyó con gusto, y como miembro de la Junta de Gobernadores del OIEA, se encuentra en una posición estratégica. La independencia del OIEA es fundamental. Debe respetarse estrictamente, incluso su capacidad para investigar violaciones de los desarrollos nucleares en Irán”.

“Israel no puede aceptar una situación en la que un estado miembro de las Naciones Unidas pide su aniquilamiento. Es el único caso en el mundo en el que un país pide el aniquilamiento de otro, y la vida sigue, como si nada, en el mundos de la moralidad y la diplomacia, en paralelo a las negociaciones con Irán para un acuerdo que ya he criticado duramente en el pasado.

“La declaración del presidente iraní hoy es perfectamente clara: dice: ‘No respetamos la independencia de la Organización Atómica Internacional’. Agencia de Energía para investigar casos abiertos’, que son casos importantes que involucran uranio enriquecido, localizados por inspectores del OIEA.

“Hago un llamado a la comunidad internacional, incluso desde aquí en Suiza, un miembro leal del orden internacional, el derecho internacional y la comunidad internacional, para que haga todo lo posible para garantizar la independencia de la OIEA y, por supuesto, para negar las armas nucleares a Irán”.