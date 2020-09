Diario Judío México - Desde la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se transmitió el sábado 12 de septiembre por la noche la Fiesta de las Colectividades 2020 en el formato Virtual YouTube hacia el Mundo considerando la situación de la pandemia mundial Covid 19 con los protocolos fueron aprobados por el COE.

Estuvo organizada por ACEDU, la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia y la Municipalidad de Ushuaia. Este evento siempre ha sido presencial hasta el año 2019.

Este año participaron las colectividades de Alemania, Armenia, Bolivia Brasil, Canadá, Casa Rusa, Chile, Colombia, Croacia, Cuba, España, Escocia, Italia, Israel Colectividad Judía de Tierra del Fuego, Francia, Países Árabes, Paraguay, Perú, República Dominicana, Taiwán, Venezuela.

En el marco de los festejos del mes del Inmigrante ACEDU preparó una vidriera en un local, gentileza Adrenalina en la calle San Martín quien presentó a todas las colectividades a través de una Expo de Muñecas del Mundo

La conducción de la fiesta de las colectividades estuvo a cargo de Daniela Sparrow (colectiv. Alemana) y Wellington Gomera (colectiv. República Dominicana) y la simpática presencia del pingüino Usupin.

La presentación cultural estuvo a cargo del periodista Marcelo Murphy, en ella desfilaron las colectividades a través de su reseña histórica, sus platos típicos y sus danzas. Se presentó los platos típicos entre ellos el Falafel con su salsa, los knishes de papas, las burekas y el pan trenzado Jala que se comparte en Shabat.

La Colectividad Judía de Tierra del Fuego fue representada por Mónica Stadlin quien señaló que Ushuaia ha sido la cuna de la colectividad judía en Tierra del Fuego- Por su parte Marcelo Murphy recalcó la historia de antiguos pioneros tal cómo la familia Elsztein quienes fueron los primeros en llegar a Ushuaia en el año 1927 y su trayectoria en el Fin del Mundo.

Por su parte Mónica Stadlin, también señaló que en los últimos años nuestra colectividad ha ido creciendo y el modo en que fueron acercándose fue a través del 134° cumpleaños de Ushuaia. En ese tiempo junto a su familia presentó la cocina judía, emprendimiento familiar para transmitir la cultura y sus tradiciones. También señaló que “Hoy podemos celebrar con alegría que la colectividad judía de TDF va reencontrándose en sus tres ciudades que existen más de setenta familias en Tierra del Fuego. Hemos celebrado festividades judías y cada tanto un encuentro de Kabalat Shabat con los recursos que tenemos

Acto seguido de la presentación de su reseña histórica se presentó al Grupo de Danzas Judías “Lejaim” quienes interpretaron Od lo ahavti dai -No he amado suficiente de la autora israelí Naomí Shemer conocida en todo el mundo por su canción Yerushalayim shel Zahav. El grupo de danzas está integrado por familias judías y no judías cómo aporte a la inclusión de Tierra del Fuego.

Se presentó además a nuestra embajadora cultural Nadia Tamara Melamedoff en la selección de embajadoras de las colectividades donde participó cómo abanderada de nuestra comunidad judía.

Cabe recordar que nuestra colectividad judía de Tierra del Fuego ha participado en la anterior edición de la fiesta de las colectividades en Ushuaia 2019 recibiendo la visita de AMIA CULTURA FEDERAL con el cantante Diego Soler que viajaron especialmente para acompañar a la colectividad judía de TDF.

Contacto Colectividad Judía de Tierra del Fuego para entrevistas.

Mónica Stadlin: 2901553345 (Ushuaia)

Email contacto: [email protected]