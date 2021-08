Las redes sociales y dirigentes políticos repudiaron los dichos antisemitas con la legisladora porteña y precandidata del Frente de Izquierda Myriam Bregman, que fueron publicados en Twitter por el abogado Alejandro Fargosi.

“No canta el himno porque no la representa y porque es de izquierda”, afirmaba en letras grandes la imagen que comenzó a circular en las redes sociales y que abajo definía a Bregman como “militante judía del Frente de Izquierda”.

“¿Vos votás estas ideas?”, agregó el ex miembro del Concejo de la Magistratura Alejandro Fargosi al compartir la imagen. Tras recibir varias críticas, el abogado decidió borrar el mensaje.

Al repudio se sumó el presidente Alberto Fernández, que expresó: “Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Myriam Bregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto”.

Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por @fargosi. Mi solidaridad con @myriambregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto. pic.twitter.com/Sz6bZrTrul — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2021

En diálogo con Radio 10, le precandidata del Frente de Izquierda primero aclaró que la frase que se le acredita en la imagen sobre que no canta el himno es falsa: “Es una fake news”. Y luego respondió a Fargosi por el tuit antisemita: “Yo los voy a seguir enfrentando, no voy a naturalizar que se cante ‘zurdos de mierda, los vamos a reventar en la calle’. No voy a naturalizar que me digan militante judía en tono despectivo por mi apellido y mi origen familiar. No hay que naturalizar estas cosas, hay que repudiarlo profundamente”.