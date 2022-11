El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo el sábado a la conferencia de liderazgo de la Coalición Judía Republicana (RJC) que Cisjordania era un territorio “disputado”, no “ocupado”.

“No me importa lo que diga el Departamento de Estado, no son territorio ocupado, es territorio en disputa”, dijo DeSantis sobre Cisjordania, a la que se refirió como Judea y Samaria. “Debido a que entendemos la historia, sabemos que son miles de años de conexión con el pueblo judío”.

El estatus de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza ha sido un punto de discusión en la política exterior de Estados Unidos en los últimos años. Durante décadas, el Departamento de Estado se refirió a ellos colectivamente como territorios “ocupados” hasta que la administración Trump eliminó esa designación de los informes anuales de derechos humanos y otras declaraciones. La administración de Biden volvió a referirse a Cisjordania como ocupada, citando un precedente bipartidista de larga data. Israel disputa la caracterización.

El discurso de apertura de DeSantis en la conferencia anual de liderazgo del RJC en Las Vegas sigue a su reelección de casi 20 puntos en la carrera para gobernador de Florida y la especulación de que se postulará para la presidencia en 2024. DeSantis promocionó los éxitos políticos que beneficiaron a Israel y la comunidad judía en Florida. incluyendo mejores estándares de educación sobre el Holocausto, legislación para combatir el antisemitismo en los campus universitarios y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Otros oradores en la conferencia incluyeron al ex embajador de EE. UU. ante la ONU, Nikki Haley, el primer ministro israelí entrante, Benjamin Netanyahu, y el ex presidente Donald Trump, quien anunció su candidatura para 2024 la semana pasada. Hablando de forma remota el sábado, Trump dijo que si el resultado de las elecciones de 2020 no hubiera sido una “farsa” y él hubiera seguido siendo presidente, entonces Arabia Saudita y los palestinos se habrían unido a los Acuerdos de Abraham que normalizaron las relaciones entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin, y Posteriormente se unió Marruecos. “Realmente podríamos haber tenido paz en el Medio Oriente”, dijo Trump.