Ana Frank es uno de los 60 principales temas de búsqueda en Google relacionados con la cultura judía.

Para conmemorar el 75.° aniversario de la publicación del diario de Ana Frank, Google honró a la víctima del Holocausto con una presentación de diapositivas animada de momentos de su vida que ella documentó.

Los garabatos se lanzaron en más de 25 países, incluidos los Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, y también conmemoraron el cumpleaños número 93 del diarista judío a principios de este mes, según Israel Hayom .

Las escenas representadas en la página de inicio de Google se ilustraron con base en la propia descripción de los eventos de la vida de Frank y se inspiraron en el estilo de collage en capas que aparece en su diario.

La ilustradora alemana Thoka Maer, directora de arte de Google Doodle que creó los dibujos, dijo que era su forma de mostrar responsabilidad y mantener viva la memoria del Holocausto , así como de sus víctimas.

Dear Kitty,

Today, we are revisiting the day #AnneFrank’s greatest wish came true.

Our #GoogleDoodle marks the day ‘The Diary of a Young Girl’ was published, which held a first-hand account of Anne about the years she spent in hiding: https://t.co/kNmBipFoUb. pic.twitter.com/je8SkNuqpF

— Google India (@GoogleIndia) June 25, 2022