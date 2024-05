Harvard demandada por tolerar un antisemitismo desenfrenado y generalizado

El Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos Bajo la Ley está demandando a la Universidad de Harvard por no abordar el “cruel acoso, intimidación y discriminación antisemitas” durante años, antes y después del 7 de octubre. Según la denuncia, “cuando a Harvard se le presentan pruebas incontrovertibles de conducta antisemita, la ignora y la tolera. La postura permisiva de Harvard hacia el antisemitismo es lo opuesto a su aplicación agresiva de las mismas políticas contra el acoso y la discriminación para proteger a otras minorías”.

La vacilación de esta semana y la pasada a la hora de imponer consecuencias para los manifestantes que violaron numerosas reglas universitarias y acosaron, amenazaron e intimidaron a estudiantes judíos es otro ejemplo de lo que se describe en esta demanda.

La denuncia fue presentada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. El equipo legal incluye a Holtzman Vogel Baran Torchinsky & Josefiak PLLC, así como Vogel Law Firm PLLC, Libby Hoopes Brooks & Mulvey PC, Weil Gotshal & Manges LLP y Brandeis Center.

Según la denuncia, publicada diariamente desde el 7 de octubre, estudiantes y profesores de Harvard han pedido violencia contra los judíos y han celebrado el terrorismo de Hamás. Los estudiantes manifestantes han ocupado y destrozado edificios, interrumpido clases y exámenes, y hecho que el campus sea insoportable para sus compañeros judíos e israelíes. Los profesores también han apoyado explícitamente el terrorismo antijudío y antiisraelí y han difundido propaganda antisemita en sus clases. Los estudiantes judíos son intimidados, escupidos, intimidados y amenazados, y sujetos a acoso verbal y físico.

El foro de mensajes estudiantiles de Harvard ofrece una ventana al ambiente tóxico para los estudiantes judíos. Está lleno de viles insultos antisemitas, amenazas y teorías de conspiración, incluidos llamados a que los judíos “cocinen” y al Hillel de Harvard a “quemarse en el infierno”, y una caricatura antisemita que se asemeja a la propaganda de la era nazi y que representa a un Grabado a mano con una estrella de David y un signo de dólar sosteniendo una soga alrededor del cuello de lo que parecen ser un hombre negro y un hombre árabe. La caricatura fue publicada no sólo por grupos de estudiantes sino también por profesores.

Los estudiantes judíos informan que se autocensuran, tanto dentro como fuera del aula, y evitan tomar ciertas clases, asistir a ciertos eventos o atravesar ciertas áreas del campus por temor a ser abusados física o verbalmente. Los estudiantes judíos e israelíes informan que se sienten aislados, no bienvenidos e incapaces de disfrutar de los derechos y beneficios educativos a los que tienen derecho legalmente. Una de las estudiantes mencionadas en la denuncia describe cómo literalmente se esconde en su habitación y evita los espacios públicos, incluido su laboratorio de investigación, por temor a ser acosada y atacada.

En la denuncia se detallan numerosos ejemplos que documentan cómo Harvard, antes y después del 7 de octubre, ha ignorado deliberadamente los incidentes antisemitas y las amenazas a los estudiantes judíos, al tiempo que apoya y protege a los estudiantes y profesores perpetradores, permitiendo que el antisemitismo crezca y florezca. . Según la denuncia, “el mensaje de Harvard fue claro: la discriminación, el acoso o la violencia son aceptables siempre que estén dirigidos a israelíes y judíos”.

Por ejemplo, cuando justo después del 7 de octubre mil manifestantes se presentaron en Harvard pidiendo genocidio contra los judíos y comenzaron a acosar, intimidar y amenazar a estudiantes judíos, la primera acción de Harvard fue formar un grupo de trabajo para proteger a los individuos que escupían los viles anti- Odio semita. De hecho, según la denuncia, Harvard se presentó como un recurso para ayudar a los perpetradores a borrar su huella digital y ocultar sus acciones.

Otro ejemplo implica la agresión física a un estudiante judío. Cuando los manifestantes se dieron cuenta de que un estudiante era judío y/o israelí, por un brazalete azul que llevaba en solidaridad con Israel, una turba lo rodeó y comenzó a acosarlo físicamente y gritarle en la cara. El estudiante les suplicó que se detuvieran, pero los agresores lo agarraron violentamente, lo empujaron y lo atacaron físicamente hasta que finalmente pudo escapar de la multitud. La agresión fue capturada en video, pero Harvard no tomó ninguna medida para reparar la agresión física. E incluso ahora que los perpetradores han sido acusados de asalto criminal y agresión, Harvard aún tiene que disciplinar, suspender o expulsar a los atacantes, o destituirlos de sus posiciones de liderazgo. De hecho, se cree que el personal de Harvard ayudó a algunos de los perpetradores en su audiencia penal.

Otro ejemplo involucra un incidente ocurrido hace un año cuando tres estudiantes israelíes fueron intencionalmente discriminados y atormentados durante un curso que tomaron en la Escuela Kennedy de Harvard con el profesor Marshall Ganz. Después de que propusieron un proyecto sobre su identidad judía israelí, sus compañeros de clase árabes y musulmanes se opusieron, quejándose de que la idea de una “democracia judía” era “ofensiva”. El profesor y los profesores estuvieron de acuerdo. El profesor comparó la existencia de un “Estado judío” con la “supremacía blanca” y amenazó a los estudiantes con “consecuencias” si continuaban con el tema. Cuando los estudiantes persistieron, la mala conducta de Ganz se transformó en repetidas burlas y humillaciones a lo largo del curso. Luego, Ganz bajó las calificaciones de los estudiantes como “consecuencia” de su negativa a cambiar de tema.

Después de que el Centro Brandeis enviara una queja a la universidad, en marzo de 2023, Harvard inició una investigación de terceros, que estuvo de acuerdo con el Centro Brandeis y concluyó que Ganz había creado ilegalmente “un ambiente educativo hostil”, negando a los estudiantes israelíes “una oportunidad de aprendizaje”. ambiente libre de prejuicios” y los “denigró” “sobre la base de su origen nacional israelí y su etnia y ascendencia judía”. El decano de la Escuela Kennedy de Harvard, Douglas Elmendorf, aceptó las conclusiones del investigador y se comprometió a abordar el acoso y la discriminación ilegales. Sin embargo, hasta la fecha Harvard no ha anunciado el incidente, no se ha disculpado públicamente por la discriminación, no ha despedido o suspendido al profesor ni ha sancionado a los profesores asistentes. Ni siquiera ha proporcionado formación para prevenir el antisemitismo o los prejuicios antiisraelíes en el futuro. En cambio, la revista de Harvard describió a Ganz y lo promocionó como un héroe de los derechos civiles.

“Durante años, los líderes de Harvard han permitido que la escuela se convierta en un caldo de cultivo para odiosos puntos de vista antijudíos y radicales antiisraelíes”, afirmó Kenneth L. Marcus, fundador y presidente del Centro Brandeis y ex subsecretario de Educación para la Educación Civil de Estados Unidos. Derechos. “Un investigador externo advirtió sobre el problema hace más de un año, el decano de la Escuela Kennedy de Harvard lo reconoció, y aún así los grillos. ¿Cuándo aprenderán los líderes universitarios que para evitar que su escuela se convierta en un pozo negro de antisemitismo es necesaria la acción? Las escuelas deben responsabilizar a los estudiantes y profesores. Deben aplicar consecuencias públicas cuando los judíos sean acosados y discriminados como lo harían con cualquier otro grupo minoritario, como lo exige la ley”.

Según la denuncia del Brandeis Center, “los judíos son presa fácil” en Harvard. “Los estudiantes y profesores pueden acosar y discriminar a los judíos, y pueden hacerlo abiertamente y con impunidad”. Y para empeorar aún más las cosas, “Harvard hará todo lo posible para proteger a los manifestantes antisemitas y a los teóricos de la conspiración”. Continúa diciendo que si los estudiantes judíos hubieran sido “miembros de cualquier otra clase protegida, Harvard habría disciplinado a los infractores rápida y vigorosamente”.

La denuncia documenta cómo Harvard aplica agresivamente políticas contra el acoso y la discriminación para proteger a otras minorías, y cita numerosos ejemplos en los últimos años en los que la escuela ha estado alerta para expulsar a estudiantes o obligar a los profesores a tomar posiciones que no encajan. con la filosofía, visión y políticas de la escuela.

La demanda alega que Harvard ha violado numerosas de sus propias políticas, así como el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional, incluida la discriminación contra los judíos por motivos de su identidad real. o percepción de ascendencia compartida o características étnicas, en instituciones educativas que reciben fondos federales. Según la ley, acosar, marginar, demonizar y excluir a estudiantes judíos sobre la base del componente sionista de su identidad judía es tan ilegal y discriminatorio como atacar a un estudiante judío por observar el sábado o mantener el kosher. La UNESCO ha advertido que “judío” y “sionista” a menudo se usan indistintamente hoy en día en un intento por parte de los antisemitas de ocultar su odio. De hecho, según la Estrategia Nacional de Estados Unidos para Contrarrestar el Antisemitismo del presidente Biden, publicada en mayo de 2023, “los estudiantes y educadores judíos son objeto de burla y exclusión en los campus universitarios, a menudo debido a sus opiniones reales o percibidas sobre el Estado de Israel. Cuando se ataca a los judíos por sus creencias o su identidad, cuando se señala a Israel por su odio antijudío, eso es antisemitismo. Y eso es inaceptable”.

En 2023, Harvard recibió 676 millones de dólares en financiación federal. El Departamento de Educación y el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están investigando actualmente a Harvard por antisemitismo.

El Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos según la Ley es una corporación independiente, no afiliada y sin fines de lucro establecida para promover los derechos civiles y humanos del pueblo judío y promover la justicia para todos. LDB participa en investigación, educación y defensa legal para combatir el resurgimiento del antisemitismo en los campus universitarios, en el lugar de trabajo y en otros lugares. Empodera a los estudiantes capacitándolos para que comprendan sus derechos legales y educa a administradores y empleadores sobre las mejores prácticas para combatir el racismo y el antisemitismo. Más en www.brandeiscenter.com